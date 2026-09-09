ICC T20 Rankings: आईसीसी रैंकिंग में छा गए ईशान किशन, अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भी किया बड़ा धमाका

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इन दिनों दलीप ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. ईस्ट जोन के लिए बतौर कप्तान फाइनल मुकाबले में उन्होंने 334 गेंदों में 270 रन जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया.
ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन की टीम 14 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीतने के करीब है. घरेलू टूर्नामेंट में बल्ले से धमाल मचाने वाले ईशान किशन का बोलबाला टी20 इंटरनेशनल में भी जमकर बोल रहा है.
आईसीसी ने बुधवार यानी 9 सितंबर को ताजा रैंकिंग अपडेट की है. ईशान किशन 910 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर मजबूती से टिके हुए हैं. फिलहाल उनकी बादशाहत को चुनौती देने वाला दूर-दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा.
MD Nidheesh breaks the partnership 👏
He gets the crucial wicket of East Zone captain Ishan Kishan who played yet another superb knock of 80(98) 🙌
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दूसरे नंबर पर मौजूद है पाकिस्तानी खिलाड़ी
पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 848 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत के ही अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर बने हुए हैं. हालिया मैचों में साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस का बल्ला शांत रहने की वजह से उन्हें एक पायदान का नुकसान हुआ और वे 5वें नंबर पर खिसक गए हैं.
4️⃣,6️⃣,6️⃣,4️⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 9, 2026
Captain Ishan Kishan ups the ante with some brilliant strokeplay 💥
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अफ्रीकी युवा बल्लेबाजों ने मचाया धमाल
इसका फायदा इंग्लैंड के फिल साल्ट को मिला, जो अब चौथे पायदान पर आ गए हैं. इस बीच साउथ अफ्रीका के दो युवा बल्लेबाजों कॉनर एस्टरहुइजन और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने हालिया ट्राई सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर रैंकिंग में बड़ा फेरबदल किया है.
नामीबिया के खिलाफ 88 रन और जिम्बाब्वे के खिलाफ 33 रन की पारियों की बदौलत कॉनर एस्टरहुइजन 65 पायदान का छलांग लगाकर सीधे 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं. अब उनकी रेटिंग 627 हो गई है. महज 10 इंटरनेशनल टी20 मैचों के अपने छोटे से करियर में वे 3 अर्धशतक जमा चुके हैं.
Excellent reflex catch and run out ⚡️— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 9, 2026
Top-fielding efforts bring wickets for East Zone 👌
South Zone are 322/8
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दूसरी तरफ लुआन-ड्रे प्रीटोरियस का बल्ला इस सीरीज में जमकर हल्ला बोल रहा है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 22 और 94 रन बनाए, फिर नामीबिया के सामने ताबड़तोड़ 101 रन की शतकीय पारी ठोक दी. इस लगातार धमाकेदार प्रदर्शन की मदद से वे 61 सीढ़ियां चढ़कर अब 43वें नंबर पर आ पहुंचे हैं.