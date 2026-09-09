KBC 18: 'नेत्रहीन के साथ कोई नहीं रहता', कंटेस्टेंट का दर्द सुन रो पड़ी पत्नी, अमिताभ बच्चन भी हुए भावुक

अमिताभ बच्चन के 'कौन बनेगा करोड़पति' शो को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. शो में कमलजीत सिंह नाम के एक नेत्रहिन कंटेस्टेंट से मिलकर बिग बी इमोशनल हो गए. कमलजीत ने शो में अपने मुश्किल दौर पर बात की. उन्होंने बताया कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया.

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कंटेस्टेंट का छलका दर्द

कमलजीत सिंह देख नहीं पाते हैं. उनका एक्सीडेंट हो गया था. ये दौर उनके लिए काफी मुश्किल था. वो खुद से खाना भी नहीं खा पाते थे. कमलजीत ने कहा कि उस वक्त उन्हें लगा था कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि एक नेत्रहीन इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता है.

कमलजीत का दर्द सुनकर उनकी पत्नी रोने लगीं. वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाईं. अमिताभ बच्चन संग बात करते हुए कमलजीत की पत्नी बोलीं- हादसे से पहले इनके खाने का तरीका अलग था. एक्सीडेंट के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता था कि खाना कैसे खाना है.

'शुरुआत में तो मैं इन्हें अपने हाथ से खिलाती थी, क्योंकि खाना इनके मुंह में इधर-उधर चला जाता था. धीरे-धीरे इन्होंने फिर से सीखा कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है और कैसे कपड़े पहनने हैं. वो बहुत ही मुश्किल दौर था. '

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पति को अपने हाथ से खिलाने पर अमिताभ बच्चन ने कहा- अपने हाथ से खाना खिलाना, यह बहुत ही रोमांटिक बात होती है. इस पर कमलजीत सिंह की पत्नी ने जवाब दिया- मैं हादसे से पहले भी खिलाती थी.

इस बात पर अमिताभ बच्चन ने कहा- महिला जब अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाए, तो समझ लीजिए भाई साहब, बहुत जबरदस्त प्यार होने वाला है. महिला के हाथ के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, प्यार भरा होता है, संवेदना भरी होती है.बहुत अच्छा लगता है.

शो में कमलजीत सिंह की मुश्किलें और संघर्षों की कहानी सुनकर फैंस इमोशनल हो गए. अमिताभ बच्चन भी भावुक होते दिखाई दिए.

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