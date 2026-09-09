How To Remove Excess Oil: सब्जी या ग्रेवी में तैर रहा है तेल? मिनटों में निकाल दें ये ट्रिक्स, स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा

How To Remove Excess Oil From Gravy: कई बार खाना बनाते समय तेल थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है. खासकर ग्रेवी, सब्जी या करी में ऊपर तैरता तेल देखकर लगता है कि अब स्वाद भी बिगड़ गया और खाना भी भारी हो गया. वहीं, पकौड़े, पूरी या दूसरी तली हुई चीजों में भी जरूरत से ज्यादा तेल रह जाता है. ऐसे में बहुत से लोग या तो खाना दोबारा पकाने लगते हैं या फिर उसे खाने से ही बचते हैं. अगर आप भी ज्यादा तेल वाली सब्जी खाने के बजाय फेंक देते हैं, तो ये खबर आपके लिए है.

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आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप सब्जी में पड़ा ज्यादा तेल आसानी से कम कर सकते हैं. ये तरीके बहुत आसान हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको खाने का स्वाद पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है. बस ये समझना जरूरी है कि तेल ऊपर तैर रहा है, ग्रेवी में मिला हुआ है या किसी फ्राइड चीज ने तेल सोख लिया है. उसी हिसाब से सही तरीका अपनाकर एक्स्ट्रा तेल काफी हद तक कम किया जा सकता है. चलिए जानते हैं तेल कम करने की टिप्स और ट्रिक्स.



1. ऊपर तैरता तेल चम्मच से निकालें: अगर करी या ग्रेवी के ऊपर तेल की मोटी परत दिखाई दे रही है, तो इसे हटाना सबसे आसान है. गैस बंद करने के बाद कुछ मिनट के लिए खाना ऐसे ही छोड़ दें. इससे तेल ऊपर आ जाएगा. अब एक चौड़े चम्मच की मदद से ऊपर जमा तेल को धीरे-धीरे निकाल लें. ध्यान रखें कि चम्मच के साथ ज्यादा ग्रेवी बाहर न निकले. ये तरीका खासकर उन सब्जियों और करी में काम आता है, जिनमें तेल ऊपर साफ दिखाई देता है.

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2. बर्फ का टुकड़ा भी कर सकता है कमाल: ये तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन जब खाने के ऊपर तेल ज्यादा हो तो काम आ सकता है. एक साफ चम्मच में कुछ बर्फ के टुकड़े रखें और चम्मच की ठंडी सतह को खाने की ऊपरी लेयर पर हल्के-हल्के घुमाएं. ठंडे चम्मच के कॉन्टैक्ट में आने पर कुछ तेल उस पर चिपक सकता है. इसे साफ करके दोबारा यही प्रोसेस दोहरा सकते हैं. हालांकि बर्फ को सीधे खाने में डालकर ज्यादा देर न छोड़ें, क्योंकि पिघलने से स्वाद और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिगड़ सकती है.

3. करी को ठंडा करके तेल निकालें: अगर ग्रेवी में तेल बहुत ज्यादा है और चम्मच से निकालना मुश्किल हो रहा है, तो उसे ठंडा करना बेहतर ऑप्शन हो सकता है. खाने को सही तरीके से ठंडा होने दें और फिर कुछ समय के लिए फ्रिज में रखें. ठंडा होने पर तेल या फैट ऊपर जमकर एक अलग परत बना सकता है. अब इसे चम्मच से आसानी से हटाया जा सकता है. इसके बाद करी को दोबारा गर्म करके खाएं.

4. फ्राइड चीजों के लिए पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें: पूड़ी, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज या दूसरी तली हुई चीजों में अक्सर तलने के बाद भी काफी तेल रह जाता है. ऐसे में इन्हें कुछ देर फूड-ग्रेड किचन पेपर या पेपर टॉवल पर रखें. ऊपर से हल्के हाथ से थपथपाने पर सरफेस पर मौजूद एक्स्ट्रा तेल पेपर सोख लेगा. बस बहुत जोर से न दबाएं, वरना चीजों का कुरकुरापन कम हो सकता है.

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5. सब्जी को तेल से अलग निकाल लें: कभी-कभी सब्जी, पनीर या मीट तेल में ज्यादा पक जाता है और ग्रेवी में तेल अलग दिखाई देता रहता है. ऐसे में एक आसान तरीका है कि ठोस चीजों को चम्मच से निकालकर दूसरी प्लेट में रख लें. कोशिश करें कि जिस बर्तन में ज्यादा तेल जमा है, वो साथ में न आए. इससे बिना मसाले या स्वाद को ज्यादा छेड़े खाने में एक्स्ट्रा तेल कम हो जाएगा.

6. ज्यादा ग्रेवी है तो फैट सेपरेटर काम आएगा: अगर घर में अक्सर सूप, स्टॉक, ग्रेवी या स्टू बनता है, तो फैट सेपरेटर काफी फायदेमंद हो सकता है. इसमें ग्रेवी या लिक्विड डालकर थोड़ी देर रखने पर तेल और फैट ऊपर की तरफ आ जाता है, जबकि भारी लिक्विड नीचे रहता है. इसके बाद नीचे वाला लिक्विड अलग निकाला जा सकता है और ऊपर का एक्स्ट्रा फैट पीछे रह जाता है.

7. तेल ज्यादा है तो बाकी इंग्रेडिएंट्स थोड़े बढ़ा दें: अगर तेल खाने में अच्छी तरह मिल चुका है और उसे अलग निकालना पॉसिबल नहीं है, तो बाकी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा बढ़ाना एक ऑप्शन हो सकता है. जैसे सब्जी में थोड़ा और पकी हुई सब्जियां, दाल या उस डिश के हिसाब से दूसरे जरूरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा सकते हैं. इससे वही तेल ज्यादा मात्रा के खाने में फैल जाएगा और डिश का स्वाद बैलेंस हो सकता है. जरूरत पड़े तो बाद में नमक और मसालों को भी एडजस्ट करें.

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