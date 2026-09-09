अचानक फटा 'मेड इन चाइना' टैंक, अंदर तैनात बांग्लादेश के दो सैनिकों की दर्दनाक मौत... खौफनाक Videos

बांग्लादेश के चट्टोग्राम में बुधवार को फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान एक टैंक में विस्फोट होने से सेना के दो जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा चट्टोग्राम के हथाजारी फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ. हादसे में शामिल टैंक को चीन में विकसित Type 59 बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है.
बांग्लादेश के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टोरेट (ISPR) के मुताबिक, सैनिक फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान टैंक से फायरिंग कर रहे थे. इसी दौरान टैंक में विस्फोट हो गया.
सोशल मीडिया पर हादसे का भयावह वीडियो भी सामने आया है. इसमें साफ दिख रहा है कि दो जवान टैंक पर मौजूद हैं और अचानक ही टैंक में तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो जाता है. इसके बाद टैंक धुएं में घिर जाता है. फिर एक दूसरी वीडियो में दिख रहा है कि कई जवान इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे हैं.
टैंक में मौजूद दो सैनिकों की मौत
'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के समय टैंक के अंदर मौजूद दो सैनिकों की मौत हो गई. वहीं, बांग्लादेश सेना का एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अधिकारी को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके ढाका स्थित कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल (CMH) ले जाया जा रहा है.
मूल रूप से चीन में बना था Type 59 टैंक
हादसे का शिकार हुआ Type 59 चीन में विकसित टैंक है. बांग्लादेश की सेना इस टैंक का इस्तेमाल करती है. चट्टोग्राम के हथाजारी फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास के दौरान इसी टैंक में विस्फोट हुआ. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टैंक में विस्फोट किस वजह से हुआ.
घटना के तुरंत बाद हादसे के कारणों का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ISPR ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. फिलहाल इस बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है कि विस्फोट किसी तकनीकी खराबी, गोला-बारूद से जुड़ी समस्या या किसी अन्य वजह से हुआ.
घायल अधिकारी को हेलिकॉप्टर से ढाका भेजा गया
हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल अधिकारी को बेहतर इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से ढाका ले जाया जा रहा है. उनका इलाज ढाका स्थित कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल (CMH) में किया जाएगा. हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी और जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है.