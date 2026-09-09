scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं इसे देखना चाहती हूं', फिल्म हनुमान अंश को लेकर बोलीं हेमा मालिनी, श्रेयस तलपड़े ने बताया चमत्कार

एक्टर हेमा मालिनी और श्रेयस तलपड़े ने 'हनुमान अंश' की तारीफ की. एक्टर श्रेयस तलपड़े ने इसे न सिर्फ चमत्कार बताया बल्कि इसे टैक्स फ्री करने तक की बात कही.

Advertisement
X
हनुमान अंश पर बोलीं हेमा मालिनी (Photo: PTI/Times Music)
हनुमान अंश पर बोलीं हेमा मालिनी (Photo: PTI/Times Music)

दिग्गज एक्ट्रेस और BJP सांसद हेमा मालिनी और एक्टर श्रेयस तलपड़े ने 'हनुमान अंश' की तारीफ की है. दोनों का मानना ​​है कि दर्शकों से जुड़ाव की वजह से ही फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. 7 अगस्त को भारत में रिलीज होने के बाद से ही यह स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म सेलेब्रिटीज और दर्शकों का समर्थन हासिल कर रही है.

हेमा मालिनी ने फिल्म की सफलता को भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया और प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर को बधाई दी, जिन्होंने फिल्म मेकिंग का कोई अनुभव न होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया. वहीं, तलपड़े ने फिल्म की बॉक्स-ऑफिस पर कामयाबी को चमत्कार कहा.

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म नीम करौली बाबा (जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है) के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित है.

सम्बंधित ख़बरें

Hanuman Ansh. virat kohli, anushka sharma
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे विराट-अनुष्का? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी
Hanuman ansh Shobhinaw satyaa transformation
FTII से डिग्री, पेशे से टीचर... ऐसे नीम करौली बाबा बने शोभिनव
Hanuman Ansh nears Rs 100 crore in 30 days.
‘हनुमान अंश’ का विदेश में बजेगा डंका! KGF मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
Hanuman Ansh shobhinaw satyaa lived neem karoli baba life
मंदिर में 'हनुमान अंश' शोभिनव ने किया गुजारा, गांववालों से मांगी रोटी
hanuman-ansh-pakistan-google-trends-
'हनुमान अंश' की पाकिस्तान में भी चर्चा... लोग गूगल पर पूछ रहे ये सवाल

फिल्म की सफलता पर हेमा मालिनी
मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फिल्म की सफलता भगवान हनुमान की कृपा है. उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में नई होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए नागर की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि टीम की मेहनत का नतीजा है कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आ रही है.

Advertisement

हेमा मालिनी ने कहा, 'यहां हनुमान और नीम करौली बाबा का मंदिर है. मैं हमेशा वहां जाती हूं. और आज, मैं बहुत खुश हूं कि उन पर एक फिल्म बनी है. यह सुपरहिट हो गई है. यह हनुमान जी की कृपा है, मैं आपको बता दूं. जिस महिला ने यह फिल्म प्रोड्यूस की है, वह एक आम, सीधी-सादी लड़की है. उसे यह भी नहीं पता कि फिल्म मेकिंग क्या होती है. लेकिन उसके योगदान की वजह से यह इतनी अच्छी बनी है. हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक है. मैं भी इसे देखना चाहती हूं.'

श्रेयस तलपड़े ने इसे 'चमत्कार' कहा
फिल्म को सपोर्ट करने वाले सेलेब्रिटीज की बढ़ती लिस्ट में शामिल हुए तलपड़े ने कहा कि फिल्में तभी चलती हैं जब वे लोगों के दिलों को छूती हैं, और उन्होंने 'हनुमान अंश' को ऐसी ही एक कहानी बताया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म का थिएटर में प्रदर्शन दर्शकों के साथ इसके इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है.

उन्होंने कहा, 'कहानियों को लोगों के दिलों को छूना चाहिए और तभी वे अच्छा बिजनेस कर पाएंगी. मुझे लगता है कि 'हनुमान अंश' एक ऐसी ही कहानी है जिसने लोगों के दिलों को छुआ है. लोग इससे जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं और इसलिए यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने तीसरे या चौथे हफ्ते में बिजनेस करना शुरू किया. यह अपने आप में एक चमत्कार है.'

Advertisement

महाराष्ट्र में फिल्म को टैक्स-फ्री करने की मांग पर रिएक्शन देते हुए तलपड़े ने कहा, 'मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती. अगर लोगों को कोई फिल्म पसंद आती है और उसे टैक्स-फ्री कर दिया जाता है, तो वह ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी.'

150 करोड़ रुपये पार कमाई
शुरुआत में बिना ज्यादा शोर-शराबे के रिलीज हुई यह भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म लोगों की आपसी बातचीत (word-of-mouth) और बढ़ती सार्वजनिक मांग के कारण तेजी से लोकप्रिय हुई. फिल्म ने भारत में 170 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. शोभिनव सत्या ने नीम करौली बाबा की भूमिका निभाई है, जबकि विहान शेडगे ने कहानी के एक अन्य चरण में महाराज जी का किरदार निभाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मैं इसे देखना चाहती हूं', फिल्म हनुमान अंश को लेकर बोलीं हेमा मालिनी, श्रेयस तलपड़े ने बताया चमत्कार |
    मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं, उज्जैन में विकास बनाम आस्था की लड़ाई, देखें विशेष |
    ICC T20 Rankings: आईसीसी रैंकिंग में छा गए ईशान किशन, अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भी किया बड़ा धमाका |
    कार में ऐसे छिपाया था ढाई किलो सोना, चंदौली में पुलिस ने पकड़ी ₹3.92 करोड़ की खेप |
    विनीत मिनोचा हत्याकांड: डार्क पर्पल गाउन, नाच-गाना फुल ऑन... 'मास्टरमाइंड' बहू शालू के चेहरे पर शिकन तक नहीं |
    KBC 18: 'नेत्रहीन के साथ कोई नहीं रहता', कंटेस्टेंट का दर्द सुन रो पड़ी पत्नी, अमिताभ बच्चन भी हुए भावुक |
    8 साल के बच्चे का कमाल! AI से बनाया ऐसा ऐप, जो जंगली जानवरों के हमले से करता है अलर्ट |
    UP Election 2027: हारी सीटों पर BJP का बड़ा ऑपरेशन, दिल्ली से उतरी टॉप टीम |
    How To Remove Excess Oil: सब्जी या ग्रेवी में तैर रहा है तेल? मिनटों में निकाल दें ये ट्रिक्स, स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा |
    नियमित सफाई, फॉगिंग और पक्की सड़कें... मुरादाबाद के दो गांवों में ऐसे बदली तस्वीर
    Advertisement