'मैं इसे देखना चाहती हूं', फिल्म हनुमान अंश को लेकर बोलीं हेमा मालिनी, श्रेयस तलपड़े ने बताया चमत्कार

दिग्गज एक्ट्रेस और BJP सांसद हेमा मालिनी और एक्टर श्रेयस तलपड़े ने 'हनुमान अंश' की तारीफ की है. दोनों का मानना ​​है कि दर्शकों से जुड़ाव की वजह से ही फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. 7 अगस्त को भारत में रिलीज होने के बाद से ही यह स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म सेलेब्रिटीज और दर्शकों का समर्थन हासिल कर रही है.

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हेमा मालिनी ने फिल्म की सफलता को भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया और प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर को बधाई दी, जिन्होंने फिल्म मेकिंग का कोई अनुभव न होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया. वहीं, तलपड़े ने फिल्म की बॉक्स-ऑफिस पर कामयाबी को चमत्कार कहा.

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म नीम करौली बाबा (जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है) के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित है.

फिल्म की सफलता पर हेमा मालिनी

मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फिल्म की सफलता भगवान हनुमान की कृपा है. उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में नई होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए नागर की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि टीम की मेहनत का नतीजा है कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आ रही है.

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हेमा मालिनी ने कहा, 'यहां हनुमान और नीम करौली बाबा का मंदिर है. मैं हमेशा वहां जाती हूं. और आज, मैं बहुत खुश हूं कि उन पर एक फिल्म बनी है. यह सुपरहिट हो गई है. यह हनुमान जी की कृपा है, मैं आपको बता दूं. जिस महिला ने यह फिल्म प्रोड्यूस की है, वह एक आम, सीधी-सादी लड़की है. उसे यह भी नहीं पता कि फिल्म मेकिंग क्या होती है. लेकिन उसके योगदान की वजह से यह इतनी अच्छी बनी है. हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक है. मैं भी इसे देखना चाहती हूं.'

श्रेयस तलपड़े ने इसे 'चमत्कार' कहा

फिल्म को सपोर्ट करने वाले सेलेब्रिटीज की बढ़ती लिस्ट में शामिल हुए तलपड़े ने कहा कि फिल्में तभी चलती हैं जब वे लोगों के दिलों को छूती हैं, और उन्होंने 'हनुमान अंश' को ऐसी ही एक कहानी बताया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म का थिएटर में प्रदर्शन दर्शकों के साथ इसके इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है.

उन्होंने कहा, 'कहानियों को लोगों के दिलों को छूना चाहिए और तभी वे अच्छा बिजनेस कर पाएंगी. मुझे लगता है कि 'हनुमान अंश' एक ऐसी ही कहानी है जिसने लोगों के दिलों को छुआ है. लोग इससे जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं और इसलिए यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने तीसरे या चौथे हफ्ते में बिजनेस करना शुरू किया. यह अपने आप में एक चमत्कार है.'

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महाराष्ट्र में फिल्म को टैक्स-फ्री करने की मांग पर रिएक्शन देते हुए तलपड़े ने कहा, 'मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती. अगर लोगों को कोई फिल्म पसंद आती है और उसे टैक्स-फ्री कर दिया जाता है, तो वह ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी.'

150 करोड़ रुपये पार कमाई

शुरुआत में बिना ज्यादा शोर-शराबे के रिलीज हुई यह भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म लोगों की आपसी बातचीत (word-of-mouth) और बढ़ती सार्वजनिक मांग के कारण तेजी से लोकप्रिय हुई. फिल्म ने भारत में 170 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. शोभिनव सत्या ने नीम करौली बाबा की भूमिका निभाई है, जबकि विहान शेडगे ने कहानी के एक अन्य चरण में महाराज जी का किरदार निभाया है.

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