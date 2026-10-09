How to Make Orange Gel: बाजार की महंगी क्रीम छोड़ें, संतरे के रस और छिलके से बनाएं नेचुरल ऑरेंज जेल, 15 दिन में चेहरा चमकेगा

How to Make Orange Gel: उम्र बढ़ने के साथ-साथ धूप, प्रदूषण और फ्री-रेडिकल्स के कारण चेहरे की चमक खोने लगती है और टैनिंग, झाइयां व डार्क स्पॉट्स जम जाते हैं. बाजार में मिलने वाले महंगे विटामिन-C सीरम और फेयरनेस क्रीम्स अक्सर केमिकल्स से भरे होते हैं जो लंबे समय में त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं.

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ऐसे में आप घर की रसोई में मौजूद ताजे संतरे के रस, संतरे के छिलकों के अर्क, एलोवेरा जेल और विटामिन-E से 100% शुद्ध और असरदार नेचुरल ऑरेंज जेल बना सकते हैं. संतरे में मौजूद प्रचुर मात्रा में विटामिन-C और साइट्रिक एसिड त्वचा के रंग को साफ करते हैं, दाग-धब्बों को हल्का करते हैं और प्राकृतिक कोलेजन को बूस्ट करते हैं. रोज रात को इसे लगाने से 15 दिनों के अंदर त्वचा एकदम मखमली, बेदाग और चमकदार दिखने लगती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि!

सामग्री:

2 बड़े ताजे संतरे (रस और कद्दूकस किया हुआ छिलका)

3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

1 विटामिन-E कैप्सूल

1 छोटा चम्मच ग्लिसरीन

1/2 छोटा चम्मच बादाम का तेल

1/2 कप पानी

बनाने का तरीका

एक बर्तन में आधा कप पानी, 2 चम्मच संतरे का ताजा रस और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ संतरे का छिलका डालें. इसे धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए. अब इसे छानकर पूरी तरह ठंडा होने दें.

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एक साफ और सूखे बाउल में 3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें 1 विटामिन-E कैप्सूल का तेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और बादाम का तेल मिलाएं.

अब इस मिश्रण में तैयार किया हुआ ठंडा संतरे का अर्क (1-2 चम्मच) धीरे-धीरे डालते जाएं और एक कांटे की मदद से 2-3 मिनट तक लगातार फेंटें. धीरे-धीरे यह एक मखमली, गाढ़े और हल्के नारंगी रंग के जेल में बदल जाएगा.

तैयार ऑरेंज जेल को कांच की एक साफ और सूखी डिब्बी में भर लें. इसे फ्रिज में रखकर 15 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

रोज रात को सोने से पहले चेहरा साफ पानी से धोएं. थोड़ा सा जेल लेकर चेहरे और गर्दन पर सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक मसाज करें और रातभर के लिए लगा रहने दें.

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