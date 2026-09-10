बिहार में शराब पकड़ने गई टीम पर माफियाओं का हमला, SI समेत 5 घायल, पथराव में गाड़ी के शीशे टूटे

बिहार के मुंगेर में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पात विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. शराब पकड़ने के लिए गई टीम को शराब माफियाओं ने निशाना बनाया और जमकर पथराव किया. इस हमले में उत्पात विभाग के एक सब-इंस्पेक्टर समेत कुल पांच लोग जख्मी हो गए. हमले के दौरान टीम के वाहन को भी नुकसान पहुंचा और उसके शीशे टूट गए.

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बताया जा रहा है कि उत्पात विभाग की टीम शराब के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई के लिए इलाके में पहुंची थी. इसी दौरान शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों ने टीम का विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि टीम पर पथराव किया गया. अचानक हुए इस हमले में टीम के सदस्यों को संभलने का मौका नहीं मिला और कई लोग घायल हो गए.

हमले के दौरान उत्पात विभाग की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया. पथराव में वाहन के शीशे टूट गए, जिससे टीम के सामने मुश्किल हालात पैदा हो गए. हमलावरों की ओर से किए गए पथराव के बीच उत्पात विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा. घटना के बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

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पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए लोगों से हमले और शराब के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में पूछताछ की जा रही है. पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि शराब के खिलाफ अभियान के दौरान सरकारी टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

इस पूरी घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में हमले और पथराव के दौरान बने हालात को देखा जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना की चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की कोशिश जारी है.

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