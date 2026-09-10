Vastu Tips: बाथरूम में रखी 4 चीजें तुरंत हटाएं, घेर लेगी गरीबी!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है. घर का हर एक कोना, चाहे वह किचन हो, बेडरूम या फिर बाथरूम, वास्तु के नियमों से जुड़ा होता है. अक्सर हम घर के बड़े हिस्सों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन बाथरूम से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर जाते हैं. क्या आप लाख कोशिशों के बावजूद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? क्या आपके घर में पैसों का ठहराव नहीं हो रहा है? इसकी एक बड़ी वजह आपके बाथरूम में मौजूद कुछ चीजें या वहां से जुड़ी वास्तु अशुद्धियां हो सकती हैं.

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आइए जानते हैं उन 6 मुख्य चीजों और आदतों के बारे में, जिन्हें बाथरूम में रखने या करने से आर्थिक नुकसान और वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है:

1. टूटा हुआ कांच या शीशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के किसी भी हिस्से में टूटा हुआ शीशा या कांच रखना बेहद अशुभ माना जाता है. बाथरूम में अक्सर लोग शेविंग या तैयार होने के लिए कांच का इस्तेमाल करते हैं. यदि वह टूटा या चटका हुआ है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को आकर्षित करता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है.

2. सूखे और मुरझाए हुए पौधे

आजकल लोग अपने घर के इंटीरियर को खूबसूरत बनाने के लिए इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल बाथरूम में भी करते हैं. हालांकि, इस बात का खास ख्याल रखें कि बाथरूम में कभी भी सूखा हुआ या मुरझाया हुआ पौधा न रखें. सूखे पौधे घर में दुर्भाग्य और नकारात्मकता का संचार बढ़ाते हैं.

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3. लगातार टपकता हुआ खराब नल

नल से पानी का टपकना केवल पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ा वास्तु दोष भी है. ऐसा माना जाता है कि जिस तरह पानी लगातार बहता है, उसी तरह घर से धन भी पानी की तरह बहने लगता है. यदि आपके बाथरूम का नल खराब है, उससे पानी टपकता रहता है, तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, अन्यथा आपकी जमा-पूंजी खर्च होते देर नहीं लगेगी.

4. टूटी-फूटी या फटी हुई तस्वीरें

अक्सर लोग बाथरूम को एस्थेटिक या मॉडर्न लुक देने के लिए उस पर तस्वीरें या फ्रेम लगा देते हैं. ध्यान रखें कि बाथरूम में कभी भी टूटी-फूटी, गंदी या फटी हुई तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए. इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी कलह-कलेश बढ़ता है. इससे मानसिक तनाव पैदा होता है.

5. गीले और गंदे कपड़े छोड़कर रखना

कई बार लोग आलस या जल्दबाजी के चक्कर में इस्तेमाल किए हुए गीले या गंदे कपड़े बाथरूम में ही घंटों या दिनों के लिए छोड़ देते हैं. वास्तु के अनुसार, बाथरूम में गंदे कपड़ों का ढेर लगाना न केवल नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देता है, बल्कि यह सूर्य दोष का कारण भी बनता है, जिससे मान-सम्मान और करियर में बाधाएं आती हैं.

6. हमेशा खाली बाल्टी रखना

वास्तु शास्त्र में बाथरूम की बाल्टी को लेकर बहुत ही दिलचस्प नियम बताए गए हैं. कहा जाता है कि बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए. खासतौर पर सुबह उठने के बाद खाली बाल्टी देखना बहुत अशुभ माना जाता है, जो आपकी जेब को भी खाली कर सकता है. इसलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद बाल्टी में हमेशा थोड़ा-बहुत पानी भरकर जरूर रखें. साथ ही, बाथरूम में टूटी हुई बाल्टी का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए.



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