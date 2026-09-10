मां की 'उतरन' में नव्या का गोल्डन अवतार! 10 साल पुरानी ड्रेस को किया रि-स्टाइल, अबू जानी-संदीप खोसला के जश्न में बिखेरा जादू

फैशन की दुनिया में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज कभी पुरानी नहीं होती, वो है फैमिली लेगेसी. आपने बहुत सी एक्ट्रेसेज को अपनी मां या दादी की साड़ी, सूट और जूलरी पहन सजते देखा होगा. इस बाच अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है. नव्या अपनी मां श्वेता बच्चन की करीब 10 साल पुरानी ड्रेस को नए अंदाज में पहनकर महफिल में एंट्री की तो सभी उन्हें देखते ही रह गए. गोल्डन मिनी ड्रेस में नव्या का ग्लैमरस अंदाज देखते ही बन रहा था, लेकिन उनके लुक की सबसे खास बात उनकी ड्रेस का डिजाइन नहीं, बल्कि उससे जुड़ी मां की याद थी.

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दरअसल, मशहूर डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला के इंडस्ट्री में 40 साल पूरे होने के मौके पर खास जश्न रखा गया था. इस खास शाम में बॉलीवुड और फैशन जगत की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं. नव्या भी इस दौरान बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने अपनी मां श्वेता बच्चन की साल 2015 में पहनी गई ड्रेस को दोबारा पहनकर इसे एक नया फैशन ट्विस्ट दे दिया.



मां की पुरानी ड्रेस में कमाल लगीं नव्या

नव्या ने अबू जानी संदीप खोसला द्वारा डिजाइन की गई जिस गोल्डन ड्रेस को पहना, उसे उनकी मां श्वेता बच्चन करीब एक दशक पहले पहन चुकी हैं. उस समय श्वेता ने इस आउटफिट को अपने अंदाज में स्टाइल किया था, जबकि नव्या ने उसी ड्रेस को ज्यादा मॉडर्न और सॉफ्ट लुक के साथ कैरी किया.

नव्या ने ड्रेस के साथ सॉफ्ट वेवी हेयर, न्यूड मेकअप और एलिगेंट पंप्स चुने. उनका पूरा लुक ग्लैमरस होने के साथ काफी क्लासी भी नजर आया. यानी आउटफिट वही रहा, लेकिन उसे पहनने का अंदाज पूरी तरह नया था.

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गोल्डन ड्रेस में दिखा रॉयल टच

नव्या की गोल्डन मिनी ड्रेस ने पहली नजर में ही सबका ध्यान खींच लिया. ड्रेस पर सुनहरे रंग का बेहद खूबसूरत काम किया गया है, जो इसे रॉयल और शानदार लुक देता है. इस पर गोल्डन कॉइन और स्केल जैसे डिजाइन बने हैं. वहीं, ऊपर के हिस्से की बारीक कढ़ाई ड्रेस की खूबसूरती और बढ़ा देती है. शॉर्ट लेंथ और हाफ स्लीव्स वाली इस ड्रेस में ग्लैमरस और एलिगेंट लुक का अच्छा बैलेंस देखने को मिला.

श्वेता और नव्या के लुक में क्या था फर्क?

एक ही ड्रेस को मां-बेटी ने जिस तरह से कैरी किया, उसमें दोनों की पर्सनैलिटी साफ नजर आई. श्वेता ने जब इसे 2015 में पहना था, तब उनका लुक ज्यादा बोल्ड था. उन्होंने इसे रेड लिप्स्टिक और स्लीक हेयरस्टाइल के साथ कैरी किया था. उनका अंदाज बहुत बोल्ड नजर आ रहा था.

वहीं नव्या ने इसी आउटफिट को मिनिमल मेकअप, सॉफ्ट वेव्स और सिंपल पंप्स के साथ स्टाइल किया. यही वजह है कि पुरानी ड्रेस भी उनके लुक में बिल्कुल नई और फ्रेश नजर आई.

अबू जानी-संदीप खोसला के जश्न में खास था नव्या का अंदाज

अबू जानी और संदीप खोसला के 40 साल के सफर का जश्न फैशन इंडस्ट्री के लिए खास मौका था. ऐसे में नव्या का उनकी डिजाइन की हुई अपनी मां की पुरानी ड्रेस पहनकर पहुंचना और भी खास बन गया. ये सिर्फ एक ग्लैमरस रेड कार्पेट मोमेंट नहीं था, बल्कि विंटेज फैशन, फैमिली लेगेसी और री-यूज की खूबसूरत उदाहरण भी बन गया. नव्या ने अपने इस लुक से एक बार फिर साबित किया कि सही स्टाइलिंग के साथ 10 साल पुराना फैशन भी आज उतना ही स्टाइलिश और ट्रेंडी लग सकता है.

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