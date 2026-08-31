How to Get Glowing Skin: 45 में लगेंगी 25 की, मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं आलू का रस, झुर्रियों और ढीली स्किन की होगी छुट्टी

बढ़ती उम्र, धूप और प्रदूषण के कारण चेहरे का प्राकृतिक कसाव कम होने लगता है, जिससे झुर्रियां, फाइन लाइंस और ढीली स्किन की समस्या सामने आने लगती है. अक्सर लोग इस समस्या को छुपाने के लिए महंगे एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, जो त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी स्किन को एकदम टाइट, बेदाग और जवां बनाए रखना चाहती हैं तो रसोई में रखी मुल्तानी मिट्टी और आलू का रस सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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मुल्तानी मिट्टी त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोखकर पोर्स में कसाव लाती है, वहीं आलू के रस में मौजूद एंजाइम और विटामिन-सी झुर्रियों व काले धब्बों को हल्का करने में बेहद मददगार होते हैं. आइए जानते हैं इस फेस पैक को बनाने और इस्तेमाल करने का आसान तरीका.

सामग्री

मुल्तानी मिट्टी - 2 बड़े चम्मच

आलू का ताजा रस - 2 से 3 बड़े चम्मच

गुलाब जल - 1 छोटा चम्मच

एलोवेरा जेल या शहद - 1/2 छोटा चम्मच (रूखी त्वचा के लिए)

बनाने का तरीका

एक छोटे आलू को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. अब इसे सूती कपड़े या छलनी की मदद से दबाकर कटोरी में ताजा रस निकाल लें.

एक बाउल में 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें.

इसमें 2-3 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच एलोवेरा जेल या शहद मिलाएं.

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सभी चीजों को अच्छे से फेंट लें ताकि एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए.

इस्तेमाल करने का सही तरीका

फेस पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को माइल्ड फेस वॉश या साफ पानी से धोकर सुखा लें.

तैयार लेप को उंगलियों या ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं.

इस पैक को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर सूखने दें. (ध्यान रखें, पैक लगाने के बाद बोलें या मुस्कुराएं नहीं, इससे फाइन लाइंस पड़ सकती हैं).

जब पैक 80% सूख जाए तो चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़ककर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे साफ कर लें.

धोने के बाद चेहरे पर एलोवेरा जेल या अपना पसंदीदा मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करने से झुर्रियां हल्की होने लगेंगी और त्वचा में निखार व कसाव आएगा.

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