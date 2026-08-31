scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'CJP प्रोटेस्ट के पीछे बाहरी मुल्कों की फंडिंग', मुकेश खन्ना का बड़ा आरोप

शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना ने हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जो आंदोलन शांतिपूर्वक बताया गया, उसमें पुलिस के साथ हिंसा हुई. उनका आरोप है कि बाहरी मुल्क वालों ने इस प्रोटेस्ट में घुसने की कोशिश की, उन्होंने इसमें पैसे डाले ताकि दंगे-फसाद हो सकें.

Advertisement
X
शिक्षा पर 'शक्तिमान' का बयान (Photo: Social Media)
शिक्षा पर 'शक्तिमान' का बयान (Photo: Social Media)

टेलीविजन पर शक्तिमान और भीष्म पितामह जैसे आइकॉनिक किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना अपने बेबाक अंदाज को लेकर फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं. इस बार उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट और झारखंड में हुए प्रोटेस्ट पर निशाना साधा है. एक्टर ने इन आंदोलन के पीछे किसी बड़ी साजिश की बात कही है. उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं. 

'शक्तिमान' ने उठाया सवाल

एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में मुकेश खन्ना ने पेपर लीक मुद्दे पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा- देखिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव आज के बच्चे जेन-जी इसलिए डिमांड कर रही है कि पेपर लीक हो गए. ये जेन-जी ये नहीं बोलती कि जो सिखाया जा रहा है वो ठीक नहीं सिखाया जा रहा. किसी ने भी शिक्षा प्रणाली के ऊपर, शिक्षा के कंटेंट के ऊपर किसी ने मुद्दा नहीं उठाया. मुद्दा उठा कहां से पेपर लीक हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

करोड़ों का चेक रोका, रणवीर को ठुकराया, अब पछताए 'शक्तिमान'?
mukesh khanna reacts on vande mataram criticism
'जन गण मन राष्ट्रगान नहीं हो सकता', बोले मुकेश खन्ना, भड़के लोग
mukesh khanna slams shah rukh khan ajay devgan
'शर्म आती है', विमल एड को लेकर SRK-अजय पर भड़के मुकेश खन्ना
'जन गण मन हटाओ, वंदे मातरम् लाओ', मुकेश खन्ना की मांग
Mukesh Khanna
'नाली के कीड़े बन गए', 'कॉकरोचों' को 'शक्तिमान' की चेतावनी

'लेकिन पेपर लीक उनके टाइम पर ही नहीं, बल्कि मेरे टाइम भी आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, लॉ कॉलेज में भी मेरे सामने पेपर लीक होते थे. उस जमाने में पेपर लीक करने वाले को पकड़ा जाना चाहिए. आज भी पेपर लीक करने वाले को पकड़ा जाना चाहिए. ना कोई शिक्षा मंत्री इसमें शामिल है कि वो पेपर लीक करवाता है, न प्रधानमंत्री हमारे इसमें शामिल हैं. तो उनके ऊपर क्यों आप लोग पहुंचे?'

Advertisement

मुकेश खन्ना के दावे

मुकेश खन्ना ने आगे दावा किया कि देश के बाहर से नीट पेपर लीक में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन मिला है- उन्होंने कहा-  कहीं ना कहीं उस आंदोलन में बाहर के लोग घुस गए हैं. ना सिर्फ बाहर के लोग, बाहरी मुल्क भी इसमें घुस गए हैं. पैसे डाले गए हैं. लाखों रुपया डाला गया है दंगा कराने के लिए.

'आप बोलते हो कि शांतिपूर्वक था. लेकिन साहब अगर आप शुरू से देखिए तो कहीं भी आपको वो नजर नहीं आएगा. पुलिस को मार रहे थे. 200 से ज्यादा पुलिस जख्मी हो गई. ये स्टूडेंट नहीं कर रहे थे. माफ करना मैंने शुरुआत में कहा था कि ऐसी बच्ची अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है तो हमको आज की जेन-जी पर शर्म आनी चाहिए.'

मुकेश खन्ना का कहना है कि उन्हें बाद में समझ आया कि जो कुछ भी उस आंदोलन में हुआ, वो सब कहीं से करवाया गया था. इसके पीछे किसी ना किसी की फंडिंग थी, बाहर के मुल्कों से पैसे डाले गए थे. उनके मुताबिक, इस आंदोलन को पॉलिटिक्स में बदल गया. उनका कहना है कि सामने आंदोलन करने वाले कुछ और लोग थे, मगर उसका फायदा कोई और उठा रहा था.

पॉलिटिक्स पर बोले मुकेश खन्ना

एक्टर ने कहा- ये एक ह्यूमन एंगल था, जो पॉलिटिकल एंगल बनाया गया. ह्यूमन एंगल ये था कि अगर पेपर लीक होंगे तो हम जैसे स्टूडेंट्स कहां जाएंगे. ये बहुत जायज था, एंगल बन गया कि ये सरकार जब तक रहेगी देश का कुछ नहीं होगा. ये मुद्दा नहीं था. मुद्दा ये था कि पेपर लीक हुआ इसलिए आपको जो इसके पीछे दोषी है उसको पकड़ो. 

Advertisement

'लेकिन ये बदला गया कि पेपर लीक होना नहीं चाहिए. ये मुद्दा लड़ते लड़ते पॉलिटिकल हो गया. इसलिए मैं थोड़ा सा उनके खिलाफ हो गया था कि ये आप नहीं हैं, आपके पीछे बंदूक चलाने वाले बाहरी मुल्क वाले बैठे हैं. आपने देखा होगा कि लद्दाख में करा चुकी है. कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नेपाल तक में करा चुकी है.' 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पतंग लूटने दौड़ा 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 50-55 फीट गहराई में फंसा... अलवर में बड़ा हादसा |
    लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के लिए अब नहीं खेलेंगे |
    अमेरिका में 'किलिंग फील्ड्स'... जहां लड़कियों को मारकर फेंक जाते थे, दशकों बाद खुल रहा राज |
    वो चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, वो दरिंदगी करते रहे... स्लीपर बस में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की कहानी, याद आई निर्भया |
    Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी में तिलक वर्मा ने ठोका शतक, टीम के लिए बने 'संकटमोचक', 8वीं बार किया ऐसा कमाल |
    'अंतहीन युद्ध से युद्ध के अंत की ओर बढ़ें', बिश्केक में पुतिन से मिलकर बोले मोदी |
    Old Monk को बॉम्बे HC से भी झटका, महाराष्ट्र में बिक्री पर लगी रहेगी रोक |
    क्या भाई-बहन मिलकर खरीद सकते हैं घर? लोन लेने से लेकर प्रॉपर्टी बेचने तक के ये नियम |
    नेपाल फ्लैश फ्लड: तबाही के खौफनाक मंजर के बीच बाढ़ में दिखे इंसानियत के 5 चमत्कार |
    दुर्गापुर में पंडित नेहरू की मूर्ति फिर से स्थापित, जंगल में मिलने के बाद मचा था सियासी बवाल
    Advertisement