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पतंग लूटने दौड़ा 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 50-55 फीट गहराई में फंसा... अलवर में बड़ा हादसा

Rajasthan News: अलवर के बुटोली गांव में करीब 10 वर्षीय भानु खुले बोरवेल में गिरकर 50-55 फीट नीचे फंस गया. बच्चे के सकुशल होने की सूचना है और उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है. प्रशासन और रेस्क्यू टीम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी है.

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अलवर में 10 साल का बोरवेल में गिरा... रेस्क्यू जंग शुरू.(Photo:ITG)
अलवर में 10 साल का बोरवेल में गिरा... रेस्क्यू जंग शुरू.(Photo:ITG)

अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बुटोली गांव में सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया. गांव में कटी हुई पतंग लूटने के लिए दौड़ रहा करीब 10 वर्षीय बालक भानु पुत्र शीशराम अचानक खुले बोरवेल में जा गिरा. बालक करीब 50 से 55 फीट की गहराई में फंसा हुआ है. राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार बच्चा सकुशल है और अंदर से उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है. सूचना के बाद दो जेसीबी मौके पर पहुंच कर अगल बगल से खुदाई शुरू की गई है.

ग्रामीणों ने बताया कि भानु गांव में उड़ रही पतंग काटने के बाद उसे लूटने के लिए खेत की ओर दौड़ रहा था. खेत में काफी समय से बंद पड़ा एक पुराना बोरवेल था. बताया जा रहा है कि बोरवेल के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, लेकिन वह आधा खिसका हुआ था. खेत पर लंबे समय से लोगों की आवाजाही नहीं होने के कारण किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वहां बोरवेल मौजूद है. इसी दौरान बच्चा अचानक बोरवेल में गिर गया और करीब 50-55 फीट नीचे जाकर फंस गया.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया. रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. विधायक ने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के निर्देश दिए. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. बच्चे को बाहर निकालने के लिए मशीनें और रेस्क्यू उपकरण मौके पर मंगवाए जा रहे हैं.

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विधायक सुखवंत सिंह ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल रेस्क्यू शुरू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी घटना की जानकारी दी है. जिला कलेक्टर के भी मौके पर पहुंचने की सूचना है.
परिजनों और ग्रामीणों में चिंता, बच्चे को सुरक्षित निकालने की कोशिश

बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन की प्राथमिकता बच्चे को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकालना है. मौके पर मौजूद अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और रेस्क्यू टीम बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास तेज कर रही है.

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