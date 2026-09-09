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Podi Masala Recipe: मोरिंगा से घर पर बनाएं साउथ का स्पेशल पोडी मसाला, 1 चुटकी छिड़कते ही इडली-डोसा का बदल जाएगा स्वाद!

साउथ इंडियन खाने का असली स्वाद मोरिंगा पोडी मसाला के बिना अधूरा है. उड़द दाल, तिल, सूखे नारियल और सहजन की पत्तियों से बना यह सेहतमंद मसाला इडली, डोसा और पराठों का स्वाद बढ़ा देता है. इसे आसानी से बनाकर 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं.

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पोडी मसाला इडली का स्वाद दोगुना कर देता है. (PHOTO:AI)
पोडी मसाला इडली का स्वाद दोगुना कर देता है. (PHOTO:AI)

Podi Masala Recipe: नॉर्थ इंडियन फूड में स्वाद के लिए गरम मसाला या सब्जी मसाला डाला जाता है. राजमा और छोले में उनका खास मसाला भी पड़ता है, उसी तरह से साउथ इंडियन डिशेज में देसी स्वाद के लिए एक खास मसाला डाला जाता है, जिसके बिना खाने के टेस्ट भी अधूरा-अधूरा लगता है. हम पोडी मसाला की बात कर रहे हैं, अगर आप भी इडली और डोसा घर पर बनाते हैं, लेकिन पोडी मसाला की वजह से उसमें साउथ वाला टेस्ट नहीं मिलता है तो आप एक बार पोडी मसाला डालकर देखिए. 

सबसे अच्छी बात यह है कि पोडी मसाला को आप घर पर झटपट बना सकते हैं और इसे साउथ इंडियन फूड्स के साथ-साथ आप पराठे, आलू की सब्जी या फिर स्नैक्स पर भी छिड़क सकते हैं. हालांकि कुछ लोग इसे मार्केट से खरीदकर लाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे बिल्कुल आसानी से अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं. आइए आपको घर पर साउथ का पॉपुलर पोडी मसाला बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं. 

मोरिंगा पोडी मसाला के लिए सामग्री:

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  • ¼ कप उड़द दाल
  • ¼ कप भुने चने, छिलके हटाए हुए
  • ¼ कप सफेद और काले तिल
  • 4 सूखी लाल मिर्च (2 कश्मीरी और 2 तीखी)
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 1 छोटा चम्मच काली मिर्च
  • ¼ कप सूखा नारियल
  • 3 बड़ी मुट्ठी ताजी सहजन की पत्तियां

सीजनिंग के लिए:

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  • 1 छोटा चम्मच नमक
  • 1 चुटकी हींग
  • 1 बड़ा चम्मच चीनी
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी

पोडी मसाला बनाने का तरीका:

  1. सबसे पहले उड़द दाल, भुने चने, तिल, सूखी लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और सूखे नारियल को अलग-अलग या जरूरत के अनुसार साथ में स्लो फ्लेम पर खुशबू आने तक भून लें. उसके बाद सभी चीजों को ठंडा करने के लिए रख दीजिए.
  2. सहजन की पत्तियों को डंठल से अलग करके अच्छी तरह धो लें. इन्हें साफ करने के बाद पानी से अच्छी तरह धोकर एक्स्ट्रा पानी निकाल दें.
  3. पत्तियों को साफ कपड़े पर फैलाकर पूरी तरह सुखा लें. इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए.
  4. अब पैन में सहजन की पत्तियों को स्लो-मिडियम फ्लेम पर तब तक भूनें, जब तक वे कुरकुरी न हो जाएं.
  5. सभी भुनी हुई सामग्री को पूरी तरह ठंडा करें. फिर मोरिंगा की पत्तियों के साथ नमक, हींग, चीनी और हल्दी डालकर बारीक पीस लें. 

पोडी मसाला का कैसे करें इस्तेमाल? 

इस मसाले को इडली, डोसा, चपाती, पराठे या स्नैक्स के ऊपर छिड़क सकते हैं. रोज के खाने में भी इसे फ्लेवरफुल टॉपिंग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इडली पर पोडी मसाला डालकर इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. 

इस तरीके से करें स्टोर

इसमें सूखा नारियल है, इसलिए लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने के लिए इसे फ्रिज में रखना बेहतर है. फ्रिज में करीब 3 महीने तक और कमरे के तापमान पर लगभग 15 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि पोडी मसाला निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें.

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