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UP में है घर? सरकार देगी ₹1,00,000... बिजली बिल होगा '0', बस करें ये काम

अगर आप बिजली बिल से परेशान हैं और आप अपने बिजली बिल को जीरो करना चाहते हैं तो यहां एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है, जिससे आप जितना चाहे, उतना बिजली यूज करें... आपका बिजली बिल जीरो ही आएगा.

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कैसे मिलेगा बिजली बिल जीरो. (Photo: ITG)
कैसे मिलेगा बिजली बिल जीरो. (Photo: ITG)

मिडिल क्‍लास फैमिली अक्‍सर अपने मंथली बजट को मैनेज करके चलता है. अगर किसी महीने थोड़ी भी इधर-उधर हुई तो महीने का खर्च चलाना भी मुश्किल होता है. खासकर, उस महीने और भी दिक्‍कत बढ़ जाती है, जिस महीने बिजली का बिल थोड़ा ऊपर हो जाए. 

हमारे पास आपके इस समस्‍या का समाधान है, जिससे आपका बिजली बिल तो 'जीरो' हो ही जाएगा. साथ ही आपका खर्च भी बहुत कम हो जाएगा, क्‍योंकि सरकार आपकी मदद करेगी और मोटी सब्स‍िडी देगी. इसके बाद आप चाहे जितना AC, कूलर और फ्रीज चला लो... आपका बिजली बिल शून्‍य ही होगा. 

दरअसल, सरकार आपके बिजली की समस्‍या को दूर करने के लिए सोलर पैनल लगवाने को प्रमोट कर रही है. इसके लिए पीएम सूर्य घर जैसी स्‍कीम भी पेश की गई है. PM सूर्य घर योजना, केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है. वहीं राज्‍य सरकरें भी ऐसी ही योजनाएं संचालित करती हैं. जैसे कि यूपी सरकार की UPNEDA स्‍कीम, जो हर किलोवाट पर 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. 

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अब हम जानेंगे कि आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
अगर आप पीएम सूर्य घर योजना और यूपी सरकार की UPNEDA स्‍कीम... दोनों का लाभ लें, तो सब्सिडी कुछ इस प्रकार मिलेगी

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  • 1KW पर केंद्र सरकार की 30,000 रुपये और यूपी सरकार की 15,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है यानी कुल सब्सिडी 45,000 रुपये मिलेगी. 
  • 2KW के सोलर पैनल पर केंद्र सरकार 60,000 रुपये और यूपी सरकार 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रहा है यानी कुल सब्स‍िडी 90,000 रुपये मिलेगी. 
  • 3KW के सोलर पैनल इंस्‍टॉल कराने पर केंद्र सरकार 78,000 रुपये और यूपी सरकार 30,000 रुपये की सब्सिडी देती है यानी कुल 1 लाख 8 हजार रुपये मिलेगे. 

इससे ज्‍यादा के सोलर पैनल आप अपने बिजली खपत के अनुसार लगा सकते हैं. अगर आपका बिजली खपत 300 यूनिट से ज्‍यादा है, तो आप 4 किलोवॉट या उससे ज्‍यादा का पैनल इंस्‍टॉल करा सकते हो, लेकिन सरकार 3Kw तक ही सब्स‍िडी का भुगतान करेगी. 

कैसे ले सकते हैं लाभ? जानिए प्रॉसेस 

  1. सबसे पहले पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जाएं और 'Apply for Rooftop Solar' पर क्लिक करें.
  2. अब अपना राज्य (उत्तर प्रदेश), अपनी बिजली वितरण कंपनी (जैसे - UPPCL, DVVNL, MVVNL आदि), अपना कंज्‍यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल फाइल करके रजिस्‍ट्रेशन पूरा करें. 
  3. रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मोबाइल नंबर और उपभोक्ता नंबर के जरिए लॉगिन करें. रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं. साथ ही अपना नया बिजली बिल और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. 
  4. आवेदन करने के बाद, आपकी स्थानीय बिजली कंपनी (DISCOM) आपके घर या कनेक्शन की जांच करेगी. वे यह देखेंगे कि आपका सैक्‍शन लोड सोलर सिस्टम के लिए पर्याप्त है या नहीं. डिस्कॉम से हरी झंडी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. 
  5. डिस्कॉम से मंजूरी मिलने के बाद, आपको पोर्टल पर लिस्टेड रजिस्‍टर्ड वेंडर में से किसी एक को चुनना होगा. ध्यान रखें कि सब्सिडी का लाभ केवल तभी मिलेगा जब आप सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर से ही सोलर प्लांट लगवाएंगे. वेंडर आपके घर आकर सोलर पैनल, इन्वर्टर और नेट मीटरिंग की व्यवस्था करेगा. 
  6. सोलर सिस्टम लगने के बाद वेंडर इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेगा. इसके बाद डिस्कॉम के अधिकारी आकर नेट-मीटर लगाएंगे और पूरे सिस्टम का निरीक्षण करेंगे. सब कुछ सही पाए जाने पर पोर्टल पर कमीशनिंग सर्टिफिकेट जेनरेट हो जाएगा. 

कब आएगी सब्सिडी? 
सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आपको पोर्टल पर ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारी और एक कैंसिल्‍ड चेक अपलोड करना होगा. 
दस्तावेज सही होने पर सत्यापन के 30 से 45 दिनों के भीतर केंद्रीय सब्सिडी ₹78,000 तक और उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य सब्सिडी ₹30,000 तक दोनों सीधे आपके डीबीटी (DBT) लिंक बैंक खाते में क्रेडिट कर देंगे. 

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कौन-कौन से दस्‍तावेज जरूरी है? 

  • सबसे पहले आपको अपना बिजली बिल देना होगा, जिसमें स्‍पष्‍ट तौर पर कंज्‍यूमर नंबर और सैक्‍शन लोड दिखाई दे. यह बिजली बिल, आवेदक के नाम पर ही होना चाहिए. 
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) 
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • वोटर आईडी (Voter ID)
  • कैंसिल्‍ड चेक और बैंक अकाउंट डिटेल 
  • आवेदक के नाम पर मकान की रजिस्‍ट्री या मालिकाना हक के दस्‍तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 

सोलर पैनल लगाने पर कितना खर्च आएगा? 

  • 1 किलोवाट सोलर पैनल लगावाने पर 55,000 रुपये से 75,000 रुपये का खर्च 
  • 2 किलोवाट का सोलर लगवाने पर 1,10,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक का खर्च 
  • 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवान पर 1,60,000 - 2,000,000 रुपये लग सकते हैं. 
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