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मिर्जापुर का ये सीन MISS कर गए आप! एंड क्रेडिट में छिपा था बड़ा राज, पार्ट 2 के लिए बचाया ट्विस्ट!

फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में गुड्डू और मुन्ना का बड़ा ट्विस्ट दिखा, लेकिन एक और सीन अभी सीक्रेट है. जानिए मेकर्स ने उसे क्यों बचाकर रखा.

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मिर्जापुर का ये सीन देखा आपने? (Photo:ITGD)
मिर्जापुर का ये सीन देखा आपने? (Photo:ITGD)

‘मिर्जापुर: द मूवी’ देखने के बाद अगर आप थिएटर में एंड-क्रेडिट तक बैठे रहे होंगे, तो शायद आपको लगा होगा कि अब जो दिखा, बस वही कहानी का अगला इशारा है. लेकिन जनाब, मामला इतना सीधा नहीं है! फिल्म के मेकर्स ने एक नहीं, बल्कि दो एंड-क्रेडिट सीन शूट किए थे. और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि दूसरा सीन फिल्म में दिखाया ही नहीं गया. और पहले वाले को बहुत सारे लोग बिना देखे ही सिनेमा हॉल छोड़कर चले गए. क्योंकि ये दूसरे पार्ट का जोरदार हिंट देती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने दूसरे सीन को जानबूझकर रोककर रखा है और अब इसे ‘मिर्जापुर: द मूवी पार्ट 2’ में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. यानी अगर आपने फिल्म खत्म होते ही सीट छोड़ी और घर निकल गए, तो हो सकता है आपने एक ऐसा टुकड़ा MISS कर दें, जो आगे की कहानी में बड़ा खेल कर सकता है. जैसे शायद अभी आप कर चुके हैं.

एक सीन दिखाया, दूसरा कर दिया होल्ड

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एक इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, फिल्म के लिए एक और एंड-क्रेडिट सीन शूट किया गया था. शुरुआत में प्लान था कि इसे पहली फिल्म के आखिर में दिखाया जाएगा और इसके जरिए आगे की कहानी का सेटअप किया जाएगा.

लेकिन बाद में मेकर्स ने फैसला बदला. उन्हें लगा कि इस सीन का असली असर तब ज्यादा होगा, जब कहानी अगले चैप्टर में पहुंचेगी. इसलिए इसे पहली फिल्म से हटाकर फिलहाल संभालकर रख लिया गया. सीन शूट हो चुका है, लेकिन दर्शकों ने अभी तक देखा नहीं है. और यही बात ‘मिर्जापुर’ के फैंस के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बन गई है.

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क्या पार्ट 2 में खुलेगा बड़ा राज?

अभी इस सीक्रेट सीन में कौन है, क्या होता है और कहानी में कौन सा बड़ा ट्विस्ट छिपा है- इनमें से किसी भी बात का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन मेकर्स का फैसला देखकर इतना जरूर समझ आता है कि इस सीन को सिर्फ यूं ही नहीं बचाकर रखा गया. कहानी के अगले हिस्से में इसकी अहमियत ज्यादा होने वाली है.

मतलब साफ है- ‘मिर्जापुर: द मूवी पार्ट 2’ में जब ये सीन सामने आएगा, तब शायद दर्शकों को समझ आए कि इसे पहली फिल्म से क्यों हटाया गया था.

जो सीन दिखा, उसने तो पहले ही मचा दिया बवाल

फिल्म में फिलहाल जो पोस्ट-क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, वो भी किसी बम धमाके से कम नहीं है. इसमें गुड्डू पंडित (अली फजल), मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) और बबलू पंडित (जितेंद्र कुमार) एक हेयर सैलून में बैठे नजर आते हैं. बातचीत के दौरान गुड्डू और मुन्ना को पता चलता है कि दोनों एक ही लड़की यानी स्वीटी (श्रीया पिलगांवकर) के प्यार में पड़ चुके हैं.

पहले माहौल हल्का-फुल्का लगता है, लेकिन फिर कहानी अचानक पलटी मारती है. दोनों बंदूक निकालकर एक-दूसरे पर तान देते हैं. बस यहीं से फैंस के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा- क्या पार्ट 2 में गुड्डू और मुन्ना की पुरानी दुश्मनी फिर से आग पकड़ेगी?

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पार्ट 2 का प्लान पहले से था!

सबसे दिलचस्प बात ये है कि ‘मिर्जापुर’ का दूसरा पार्ट फिल्म की कमाई देखकर अचानक प्लान नहीं किया गया है. सोर्स के मुताबिक, सीक्वल की योजना पहले से ही थी. यही वजह है कि मेकर्स ने दो अलग-अलग एंड-क्रेडिट सीक्वेंस शूट किए थे. यानी पहला सीन दर्शकों को आगे की कहानी का स्वाद देता है, जबकि दूसरा सीन अब अगले चैप्टर के लिए बचाकर रखा गया है.

फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और महज चार दिनों में भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नेट कलेक्शन और दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कमाई करने की रिपोर्ट सामने आई है.

‘मिर्जापुर’ का पुराना खेल फिर बड़े पर्दे पर

2019 में Prime Video पर शुरू हुई ‘मिर्जापुर’ ने तीन सीजन में अपनी अलग फैन फॉलोइंग बना ली. अब ‘मिर्जापुर: द मूवी’ उसी दुनिया को बड़े पर्दे पर लेकर आई है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे पुराने चेहरे लौटे हैं. विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार को बबलू के रोल में देखा गया है. साथ ही अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रीया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल चौहान जैसे कलाकार भी कहानी का हिस्सा हैं.

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अब एक एंड-क्रेडिट सीन तो फैंस देख चुके हैं, लेकिन दूसरा सीन अभी मेकर्स के पास सीक्रेट हथियार की तरह रखा है. तो अगली बार किसी फिल्म में एंड-क्रेडिट शुरू हो तो भाई… सीट छोड़कर मत भागना! क्या पता ‘मिर्जापुर’ वाला अगला बड़ा राज वहीं छिपा बैठा हो.

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