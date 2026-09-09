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पुराने फोन से खत्म हुआ WhatsApp सपोर्ट, लिस्ट में आपका मोबाइल तो नहीं

WhatsApp ने अपना सपोर्ट पुराने स्मार्टफोन से बंद कर दिया है, जिसके बाद यूजर्स को ऐप में नोटिफिकेशन्स भी मिलेगा. इसमें यूजर्स को अपने हैंडसेट को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) के साथ अपडेट करना होगा, नहीं तो न्यू मोबाइल को खरीदना होगा. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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WhatsApp ने एंड्रॉयड 5.0 से सपोर्ट बंद कर दिया है. (Photo: Unsplash)
WhatsApp ने एंड्रॉयड 5.0 से सपोर्ट बंद कर दिया है. (Photo: Unsplash)

WhatsApp ने बड़ा ऐलान कर दिया है और बताया है कि कई पुराने स्मार्टफोन से सपोर्ट बंद किया जा चुका है. Wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8 सितंबर 2026 से पुराने स्मार्टफोन से सपोर्ट बंद किया जा चुका है. 

जो स्मार्टफोन Android 5.0 और 5.1 पर काम करते हैं, उनपर से WhatsApp का सपोर्ट बंद किया जा चुका है. जब  Android 5.0 और 5.1 पर काम करने वाले स्मार्टफोन यूजर्स जैसे ही मैसेजिंग ऐप को ओपन करेंगे, उसको ऐप के अंदर नोटिफिकेशन्स अलर्ट मिलेगा. 

जो स्मार्टफोन Android 5.0 और 5.1 पर काम करते हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि वे अपने हैंडसेट को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) वर्जन के साथ अपडेट कर लें. अगर न्यू अपडेट अवेलेबल नहीं है तो यूजर्स को न्यू हैंडसेट खरीदना चाहिए. 

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WhatsApp ने अप्रैल में कर दिया था ऐलान

WhatsApp ने इस साल अप्रैल में ही ऐलान कर दिया था कि पुराने हैंडसेट से सपोर्ट बंद होने जा रहा है. अब कंपनी ने सपोर्ट बंद कर दिया है. अब वॉट्सऐप मिनिमम एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो को सपोर्ट करेगा.

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WABetainfo का पोस्ट 

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भारत  समेत कई देशों में पुराने हैंडसेट मौजूद 

Wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत समेत पाकिस्तान, ब्राजील आदि कई देश हैं, जहां पर अभी भी बड़े स्तर पर पुराने डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है. वे पुराने डिवाइस Android 5 या उससे भी पुराने ओएस वर्जन पर काम करते हैं. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने वालों की पहली पसंद बना AI, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा!

WhatsApp पुराने एंड्रॉयड वर्जन से सपोर्ट क्यों बंद करता है? 

WhatsApp लगातार न्यू फीचर्स जारी करता है और हर बार नए फीचर्स कुछ एंड्रॉयड वर्जन के साथ ही कंपेटेबल होते हैं. बहुत से फीचर्स ज्यादा पुराने एंड्रॉयड ओएस पर सपोर्ट नहीं करते हैं. एंड्रॉयड 5.0 या उससे पुराने ओएस से वॉट्सऐप ने सपोर्ट बंद कर दिया है.  

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