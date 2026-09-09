12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का आया नोटिफिकेशन, कर लिया मेहनत तो हर महीने मिलेगी 92,000 रुपये की सैलरी

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए करियर में आगे बढ़ने के सबसे अच्छा मौका है. ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि 12वीं पास उम्मीदवार भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं. भर्ती कुल 2.536 पदों पर होनी है. ध्यान रहे कि इस बार SSC ने भी भर्ती में कई बदलाव किए हैं. हालांकि, पहले भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं.

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कब तक कर सकते हैं आवेदन?

बता दें कि इन पदों पर आवेदन 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो 7 अक्टूबर तक चलेंगे. वहीं, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है. 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. लेकिन जारी हुए कुछ पदों पर कुछ विषय अनिवार्य किए गए हैं. इनमें SSC और संस्कृति मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद में भर्ती के लिए 12वीं साइंस स्ट्रीम से मैथ सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है.

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एज लिमिट पर फोकस

वहीं, इन पदों पर एज की बात करें, तो 18 से 27 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कैटेगरी के मुताबिक, 3 से 5 साल की छूट दी जाएगी.

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कैसे होगा सिलेक्शन और कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती के तहत कई पदों पर हायरिंग होने वाली है, तो सैलरी भी अलग-अलग पदों के मुताबिक मिलेगी. लेकिन अगर सैलरी की बात करें, तो हर महीने पदों के मुताबिक, 19,900 से 92,300 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है. सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवारों को टियर-1 और 2 परीक्षा में शामिल होना होगा. इतना ही नहीं मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी.

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