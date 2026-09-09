तावड़े, संतोष और नवीन...बीजेपी के 'त्रिदेव', 2022 की हारी सीटों पर जीत की लिखेंगे इबारत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय भले ही बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. हारी हुई सीटों को दोबारा अपने पाले में लाने के मकसद से बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब खुद यूपी के सियासी मैदान में उतरकर जमीनी हकीकत का आकलन करेगी और उसे फतह करने की इबारत लिखेगी.

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बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के हालिया दौरे के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष का महत्वपूर्ण यूपी दौरा तय हुआ है. वहीं, तावड़े भी जल्द दोबारा राज्य का दौरा कर सियासी माहौल बनाएंगे.

नितिन नवीन अपने दौरों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से करने जा रहे हैं, जबकि बी.एल. संतोष राजधानी लखनऊ में संगठनात्मक तैयारियों को परखेंगे. विनोद तावड़े 2027 के लिए संगठन और सामाजिक समीकरण साधने की कवायद करेंगे. इस तरह बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब यूपी में 2022 के चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत का ताना-बाना बुनेगी.

नितिन नवीन पश्चिमी यूपी को साधने उतरेंगे

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों का दौरा करेंगे. वे सूबे की सियासी आबोहवा का आकलन करने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे. नवीन अपने दौरे की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं. उनका दौरा 12 से 13 सितंबर के बीच मेरठ से शुरू होगा.

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नितिन नवीन का लक्ष्य पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के साथ-साथ 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर कमल खिलाने का है. अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला पश्चिमी यूपी दौरा है.

मेरठ में संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के साथ संघ पदाधिकारियों से समन्वय संवाद भी संभावित है. पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर सामाजिक समीकरण और गुर्जर राजनीति में हलचल भाजपा के लिए अहम चुनौती है.

अवध और कानपुर को साधने उतरेंगे संतोष

बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष लखनऊ पहुंचकर अवध और कानपुर क्षेत्र के संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. 10 और 11 सितंबर को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष का लखनऊ दौरा प्रस्तावित है. वे यहां संगठन के मोर्चे पर तैयारियों का जायजा लेंगे. बी.एल. संतोष की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक से मुलाकात संभावित है.

बी.एल. संतोष अवध क्षेत्र की 82 और कानपुर क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. 2024 में अवध क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका था. अवध क्षेत्र में हाल के दिनों में बीजेपी के दो पूर्व एमएलसी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. इसके अलावा पूर्व सांसद कौशल किशोर भी नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के सियासी समीकरण को साधने की चुनौती है. ऐसे में बी.एल. संतोष इसी सप्ताह लखनऊ में बैठक कर सियासी माहौल बनाने की कवायद करेंगे.

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यूपी की हारी सीटों को जीतने का प्लान

विनोद तावड़े ने हाल ही में यूपी का दौरा कर सियासी नब्ज को समझने की कोशिश की है और अब वे दोबारा राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे. विनोद तावड़े क्षेत्रीय टीमों के गठन के बाद जमीनी तैयारियों की पड़ताल करेंगे.

इसके अलावा नितिन नवीन और बी.एल. संतोष का यूपी दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है. दोनों नेता 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में हारी सीटों का फीडबैक भी लेंगे. इसके अलावा एनडीए सहयोगी दलों की दावेदारी वाली सीटों के सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी.

यूपी में बीजेपी की क्षेत्रीय टीमों के गठन के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व अब संगठन की जमीनी तैयारियों की समीक्षा करेगा. समरसता संकल्प अभियान, तिरंगा अभियान और आगामी सेवा संकल्प माह की तैयारियों एवं उपलब्धियों की समीक्षा भी दौरे के एजेंडे में रहेगी. इस पूरे दौरे का मुख्य केंद्र 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में गंवानी पड़ी सीटों का फीडबैक लेना है.

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