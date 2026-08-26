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Toxic Public Review: टॉर्चर है टॉक्सिक, कहानी से ज्यादा परोसी इंटीमेसी? यश की फिल्म पर भिड़े यूजर्स

यश की फिल्म टॉक्सिक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कुछ दर्शकों ने फिल्म की तारीफ की है तो कईयों ने इसे निराशाजनक बताया है.

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यश की फिल्म जनता को कैसी लगी? (Photo: Screengrab)
यश की फिल्म जनता को कैसी लगी? (Photo: Screengrab)

लंबे समय से जिस फिल्म का इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया. यश की फिल्म टॉक्सिक रिलीज हो गई है. इसी के साथ पूरा माहौल टॉक्सिक हो गया है. इंटरनेट पर हर तरफ साउथ के सुपरस्टार यश का भौकाल देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिव्यू देखने को मिल रहे हैं. किसी को फिल्म बहुत अच्छी लगी है, तो किसी ने इसे टॉर्चर कहा है. जनता की आवाज इंटरनेट पर फिल्म को लेकर क्या कह रही है, चलिए जानते हैं.

टॉक्सिक को मिल रहा कैसा रिस्पॉन्स?
टॉक्सिक के हिंदी शोज ज्यादातार थियेटर्स में 9 बजे से शुरू हुए. वहीं साउथ में इसके अर्ली मॉर्निंग शोज चलाए गए. लोगों में यश की 4 साल के बाद आई फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का क्रेज दिखा. सोशल मीडिया पर फिल्म का एक्शन, यश की धांसू एंट्री और इंटीमेट सीन्स वायरल होने लगे.

इस बीच X पर बहस देखने को मिली. कुछ यूजर्स ने इसका निगेटिव रिव्यू किया. फिल्म को टॉर्चर और बुरे सपने की तरह बताया. एक यूजर ने कहा कि मूवी में सेक्सुअल कंटेंट की भरमार है. लेकिन कहानी नही है. दूसरे यूजर ने टॉक्सिक को यश के फिल्मी करियर की डिजास्टर मूवी बताया. कुछ यूजर्स ने फिल्म को महाबोरिंग का टैग दिया है.

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हालांकि निगेटिव रिव्यू को लेकर आरोप लगा कि तेलुगू मीडिया की तरफ से टॉक्सिक के निगेटिव रिव्यूज को फैलाया जा रहा है. ताकि फिल्म की इमेज को डैमेज किया जा सके. कुछ ने कहा कि टॉक्सिक के खिलाफ कई साइट्स फेक कैंपेन चला रही हैं.

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हालांकि कई लोगों ने मूवी की तारीफ भी की है. उन्होंने यश के काम को पसंद किया है. राया के रोल में उनका स्वैग दमदार लगा है. एक यूजर ने कहा कि फिल्म का हर एक सीन हॉलीवुड लेवल का है.


यश की फैंस से अपील
यश ने टॉक्सिक की टीम की तरफ से पोस्ट लिखकर फैंस से अपील की. उन्होंने सबसे फिल्म के स्पॉयलर्स को शेयर ना करने की विनती की. यश ने लिखा- ये हमारे लिए बस एक फिल्म नहीं है. ये कई सालों की मेहनत, जुनून और भावनाओं का नतीजा है. टॉक्सिक की दुनिया के एक-एक फ्रेम, एक-एक सीन और हर छोटी-बड़ी चीज को चॉइस के साथ तैयार किया है. फिल्म को बनाने वाले और रिलीज करने वाले हर टेक्नीशियन, कलाकार और क्रू मेंबर की इच्छा है कि दर्शकों को भी इसे देखने का वैसा ही एक्सपीरियंस मिले, जैसा हमने सोचा है.

''जनता से बस एक गुजारिश है- प्लीज थिएटर में फिल्म के सीन रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें. कहानी के अहम हिस्से या स्पॉयलर्स भी शेयर न करें. ऐसे में दूसरे का फिल्म देखने का मजा खराब हो सकता है. हम चाहते हैं लोग इसे जुनून और एक्साइटमेंट के साथ थियेटर्स में देखें.''

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