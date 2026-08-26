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Rakshabandhan Special Train: बहनों के लिए रेलवे चला रहा रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट से टाइमिंग तक पूरी डिटेल

Rakshabandhan Special Train: रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय रेलवे बहनों के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रही है और इसकी पूरी टाइमिंग और रूट डिटेल सामने आ चुकी है.

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रक्षाबंधन पर रेलवे की स्पेशल ट्रेनें. (Photo: File/ITG)
रक्षाबंधन पर रेलवे की स्पेशल ट्रेनें. (Photo: File/ITG)

रक्षाबंधन (Rakshabandhan 2026) के त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी बहनों को तोहफा दिया है और उनके लिए 'रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन' चलाई जा रही है. इससे रक्षाबंधन पर उन्हें अपने भाइयों को घर पहुंचने मे आसानी होगी. रक्षाबंधन के मद्देनजर रेलवे द्वारा खातीपुरा और हावड़ा के बीच इस स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ-साथ कई और ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं. 

खातीपुर-हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन
चाहे गर्मी की छुट्टियों का सीजन हो या होली, दिवाली और छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारो में ट्रेनों में होने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे इन महत्वपूर्ण मौकों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है. ठीक इसी तरह रक्षाबंधन को देखते हुए Indian Railway ये रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चला रहा है.

उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ शिवम शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण त्योहार है और इस दौरान भाई बहनों को अपने घरों तक जाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है. CPRO के मुताबिक, रेल प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 09709/09710 खातीपुरा-हावड़ा-खातीपुरा रक्षाबंधन विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन दोनों ओर एक-एक फेरी लगाएगी. इसके साथ ही कुछ और ट्रेन रक्षाबंधन के मौके पर चलाई जा रही हैं. 

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इस विशेष ट्रेन में कुल 23 कोच होंगे, जिनमें AC सेकंड क्लास के 02, AC थर्ड क्लास के 04, स्लीपर क्लास के 07, जनरल के 08 और एसएलआर/डी के 02 कोच शामिल हैं.

अन्य रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेनों की डिटेल

  • सूबेदारगंज-शकूरबस्ती के बीच ट्रेन संख्या 02275/02276 सूबेदारगंज से 25, 28 और 30 अगस्त (3 फेरे) और शकूरबस्ती से 26, 29 और 31 अगस्त (3 फेरे).
  • सूबेदारगंज-शकूरबस्ती के बीच ट्रेन संख्या 04147/04148 सूबेदारगंज से 26 अगस्त और शकूरबस्ती से 27 अगस्त को एक-एक फेरा
  • सूबेदारगंज से शकूरबस्ती के बीच ट्रेन संख्या 04163/04164 सूबेदारगंज से 27 अगस्त और शकूरबस्ती से 28 अगस्त को एक-एक फेरा
  • वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच ट्रेन संख्या 01901/01902 झांसी से 27-28 अगस्त और निजामुद्दीन से 27-28 अगस्त को 2-2 फेरे
  • वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- हजरत निजामुद्दीन के बीच ट्रेन संख्या 01903/01904 झांसी से 26-30 अगस्त और निजामुद्दीन से 27-31 अगस्त को 5-5 फेरे 
  • खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच ट्रेन संख्या 01913/01914 खजुराहो से 26, 28, 30 अगस्त और निजामुद्दीन से 27, 29, 31 अगस्त को 3-3 फेरे 
  • गाजियाबाद-अलीगढ़ जंक्शन के बीच अनारक्षित ट्रेन संख्या 04412/04411 दोनों तरफ से 27-28 अगस्त को दो-दो फेरे
  • नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल के बीच अनारक्षित ट्रेन संख्या 02456/02455 दोनों तरफ से 28, 29, 31 अगस्त और 2, 4 सितंबर को 5-5 फेरे 
  • आनंद विहार टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल के बीच आरक्षित ट्रेन संख्या 02458/02457 दोनों तरफ से 30 अगस्त, 1-3 सितंबर को 3-3 फेरे
  • हजरत निज़ामुद्दीन से मथुरा जंक्शन के बीच अनारक्षित ट्रेन संख्या 04410/04409 27-28 अगस्त को 2-3 फेरे
  • प्रयागराज से बनारस के बीच रोजाना ट्रेन संख्या 01915/01916, 29 तक कुल 32 फेरो के लिए चलाई जाएगी
  • सूबेदारगंज से औड़िहार के बीच रोजाना चलाई जाने वाली ट्रेन संख्या 01917 अप /01918 डाउन 29-30 अगस्त तक संचालित की जाएगी कुल 32 फेरे

ये है ट्रेनों की टाइमिंग 
गाड़ी संख्या 09709 (खातीपुरा से हावड़ा स्पेशल) 29 अगस्त को खातीपुरा से शाम 5 बजे चलेगी. यह ट्रेन दौसा शाम 5:34 बजे, बांदीकुई 6:10 बजे, भरतपुर रात 8:30 बजे, ईदगाह 9:35 बजे, टूंडला 10:55 बजे और इटावा रात 11:52 बजे पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन 30 अगस्त रविवार गोविंदपुरी (कानपुर) रात 01:40 बजे, सूबेदारगंज (प्रयागराज) सुबह 04:40 बजे, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन सुबह 09:30 बजे, भभुआ रोड 10:18 बजे, सासाराम 10:50 बजे, डेहरी ऑन सोन 11:05 बजे, अनुग्रह नारायण रोड 11:22 बजे, गया दोपहर 12:20 बजे, कोडरमा 1:35 बजे, हजारीबाग रोड 2:07 बजे, पारसनाथ 2:30 बजे, गोमो 2:50 बजे, धनबाद शाम 4:00 बजे, आसनसोल 5:00 बजे, दुर्गापुर 5:35 बजे, बर्दवान रात 7:43 बजे और बैंडेल रात 8:48 बजे होते हुए रविवार रात 10:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी. 

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वापसी मे गाड़ी संख्या 09710 (हावड़ा से खातीपुरा स्पेशल) 31 अगस्त (सोमवार) को हावड़ा से रात 12:15 बजे निकलेगी. इसके बाद यह ट्रेन बैंडेल रात 01:00 बजे, बर्दवान 01:50 बजे, दुर्गापुर तड़के 03:23 बजे, आसनसोल 04:10 बजे, धनबाद सुबह 06:00 बजे, गोमो 06:28 बजे, पारसनाथ 06:48 बजे, हजारीबाग रोड 07:08 बजे, कोडरमा 07:53 बजे, गया सुबह 10:35 बजे, अनुग्रह नारायण रोड 11:30 बजे, डेहरी ऑन सोन दोपहर 12:00 बजे, सासाराम 12:20 बजे, भभुआ रोड 12:58 बजे, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन दोपहर 2:00 बजे, सूबेदारगंज शाम 5:40 बजे, गोविंदपुरी रात 9:00 बजे, इटावा रात 11:50 बजे, टूंडला 01 सितंबर सुबह 01:51 बजे, ईदगाह तड़के 03:35 बजे, भरतपुर सुबह 05:20 बजे, बांदीकुई सुबह 09:20 बजे और दौसा सुबह 10:15 बजे होते हुए मंगलवार सुबह 11:30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. 

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