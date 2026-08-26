WhatsApp का नया पासवर्ड फीचर, किसी दूसरे से नहीं खुलेगा सीक्रेट चैट का ताला

WhatsApp को लेकर एक नया फीचर जारी हुआ है, जिसकी मदद से मैसेजिंग ऐप पर बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी. न्यू फीचर असल में पासवर्ड फीचर है, जो टू स्टेप वेरिफिकेशन्स के लिए जारी किया है. Wabetainfo ने इस जानकारी को कंफर्म किया है और बताया है कि न्यू फीचर का नाम अकाउंट पासवर्ड फॉर टू स्टेप वेरिफिकेशन्स है. ये फीचर जल्द ही सभी यूजर्स के पास पहुंच जाएगा.

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वॉट्सऐप ने अपने ब्लॉगपोस्ट में बताया है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन्स को मजबूत बनाया गया है, इसके साथ पासवर्ड को जोड़ा है. अब यह पासवर्ड फीचर एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए जारी किया है. नए फीचर्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 6 नंबर्स वाले PIN की जगह पर पूरा एक पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, इसकी वजह से अकाउंट को बेहतर सिक्योरिटी लेयर मिलती है.

WhatsApp का नया पासवर्ड फीचर कहां मिलेगा और कैसे काम करेगा?

WhatsApp का नया पासवर्ड फीचर एक नया सिक्योरिटी कोड है, जिसे यूजर्स बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे.

न्यू पासवर्ड फीचर का इस्तेमाल करने के लिए मैसेजिंग ऐप में Settings के अंदर जाकर Account में जाना होगा.

वहां WhatsApp ने अकाउंट पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन शामिल किया हुआ है.

यह पासवर्ड अब टू स्टेप वेरिफिकेशन की जगह लेगा. इसका मतलब है कि SMS के जरिए मिले 6 अंकों के कोड को दर्ज करने के बाद WhatsApp आपसे पासवर्ड भी एंटर करना होगा. हालांकि जिन यूजर्स ने पहले से ही टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव कर रखा है, उनको पासवर्ड फीचर अवेलेबल होने पर मौजूदा PIN पासवर्ड को बदलना पड़ सकता है.

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वॉट्सऐप के क्या माननी पड़ेगी शर्त

वॉट्सऐप पर मिलने वाले पासवर्ड के लिए कुछ शर्तों को मानना होगा. ये पासवर्ड जनरल न्यूमेरिक PIN में नहीं होता है. यहां यूजर्स को कम से कम 8 कैरेक्टर का इस्तेमाल करके पासवर्ड को तैयार करना होता है. कंपनी ऐसा इसलिए किया है ताकि यूजर्स खुद के लिए एक मजबूत पासवर्ड तैयार कर सकें.

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पासवर्ड भूलने पर क्या होगा?

पासवर्ड को अगर भूल जाते हैं तो उसे रिसेट किया जा सकेगा, जिसके लिए ईमेल का सहारा लेना होगा. पासवर्ड रिसेट करने पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिसकी मदद से न्यू पासवर्ड सेट कर सकेंगे.

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