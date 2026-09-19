Dahi Arbi ki Sabzi Recipe: ना लहसुन, ना प्याज, 1 कप दही से बनाएं मथुरा वाली अरबी की सब्जी; 2 की जगह खाएंगे 4 रोटी!

Dahi Arbi ki Sabzi Recipe: अरबी की सब्जी तो अक्सर घरों में बनाई जाती है, लेकिन इस सब्जी को देखकर बच्चे मुंह बना लेते हैं. बच्चों को अरबी की सब्जी खास पसंद नहीं आती है और इसकी एक वजह यह भी है कि हर बार एक जैसी सूखी अरबी की सब्जी खाकर बच्चे बोर हो जाते हैं और उनको उसमें कोई स्वाद नहीं लगता है. एक बार घर पर मथुरा-आगरा वाली दही-अरबी की सब्जी बनाकर देखिए.

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राधा अष्टमी के दिन खासतौर पर यह सब्जी यूपी में घरों में बनाई जाती है, जिसका स्वाद नॉर्मल अरबी की सब्जी से अलग होता है. इसमें 1 कप दही डालकर सब्जी तैयार की जाती है, जिससे इसका स्वाद हल्का खट्टा और मसालेदार हो जाता है.

गर्मागर्म रोटी या पराठे के साथ दही वाली अरबी का स्वाद काफी अच्छा लगता है, खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती. आइए आपको दही वाली अरबी की सब्जी बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

दही वाली अरबी बनाने के लिए सामग्री

500 ग्राम अरबी

1 कप दही

2 बड़े चम्मच तेल

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1 चुटकी हींग

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1-2 हरी मिर्च

नमक स्वादानुसार

थोड़ा हरा धनिया

जरूरत के अनुसार पानी

दही-अरबी की सब्जी बनाने का आसान तरीका

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सबसे पहले अरबी को अच्छी तरह धोकर उबाल लें. ध्यान रखें कि अरबी को बहुत ज्यादा न गलाएं, वरना काटते समय वह टूटने लगेगी. ठंडी होने पर इसका छिलका उतारकर अरबी को गोल या लंबाई में काट लें. अब एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें जीरा, अजवाइन और हींग डालकर चटकाएं. इसके बाद कटी हुई अरबी डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इससे अरबी का स्वाद और टेक्सचर दोनों अच्छे आते हैं. अब गैस की स्लो फ्लेम कर दें और इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें. मसालों को हल्का भूनने के बाद एक अलग बर्तन में फेंटा हुआ 1 कप दही डालें. दही डालते समय गैस की आंच धीमी रखें और इसे लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं. दही अच्छी तरह मसालों के साथ मिल जाए तो जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालें. अब इसमें स्वादानुसार नमक और हरी मिर्च डालकर सब्जी को कुछ मिनट पकने दें. जब ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और तेल किनारों पर दिखाई देने लगे तो इसमें गरम मसाला डालें. आखिर में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें. तैयार है स्वादिष्ट और मसालेदार दही वाली अरबी की सब्जी.

इस तरीके से करें सर्व

इसे गर्मागर्म रोटी, पराठे या पूरी के साथ सर्व करें. दही की हल्की खटास अरबी के स्वाद को और भी मजेदार बना देती है. अगली बार जब भी घर पर अरबी लेकर आएं तो दही वाली अरबी की रेसिपी जरूर ट्राई करें.

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