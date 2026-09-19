अमृतसर के पास नहर में पड़ी दरार, आबादी की ओर बढ़ा पानी... मिट्टी की बोरियों और नेट से दरार भरने की जंग

अमृतसर के तरनतारन रोड के पास चाटीविंड गांव की नहर में दरार पड़ने के कारण आसपास के इलाकों में पानी घुस गया. नहर का पानी तेज बहाव के साथ सड़कों और रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और पानी के बहाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया.



जानकारी के मुताबिक, साहिबजादा जुझार सिंह नगर और भाई मान सिंह रोड इलाके में नहर के पानी के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. स्थानीय निवासी सरदार कुलविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि इलाके में पाइप डालने का काम चल रहा था और इसी दौरान लापरवाही के कारण नहर को नुकसान पहुंचा. उन्होंने बताया कि नहर का पानी कई घंटों तक लगातार बहता रहा, जिसके कारण घरों में घुटनों तक पानी भर गया और लोगों के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा.



मौके पर पहुंचे विधानसभा हलका अमृतसर दक्षिणी के विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि सरफेस वाटर की नहर के नीचे बोर करके पाइप पुश करने का काम चल रहा था. इसी दौरान किसी जगह से नहर में ब्रीच हो गया और पानी पाइपों के रास्ते आबादी की ओर जाने लगा. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नहर में पानी का स्तर कम किया गया है और इसे और कम करने की कार्रवाई जारी है.



निज्जर ने बताया कि मौके पर एलएंडटी की टीमों के अलावा एडीसी, एसडीएम और बड़ी संख्या में सेवादार मौजूद हैं. दरार को बंद करने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां नहर में डाली जा रही हैं. इसके साथ ही नेट भी मंगवाए गए हैं, जिनमें बोरियां बांधकर दरार वाली जगह पर डालने की तैयारी की जा रही है. देखें VIDEO:-

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वहीं, अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने बताया कि कोट मित्त सिंह वाले तरनतारन रोड के पुल और सुल्तानविंड इलाके में पुराने समय में बनाई गई पाइपें या पोरे सही तरीके से बंद या कैप नहीं होने के कारण पानी बाहर निकल आया. विकास कार्यों के दौरान मिट्टी हटने से इन रास्तों के जरिए बड़ी मात्रा में पानी बाहर आने लगा.



औजला ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन, सरकारी टीमें और स्थानीय लोग मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पानी को रोकने और ब्रीच को बंद करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल नहर का पानी कम करने के साथ-साथ दरार वाली जगह को बंद करने का काम जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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