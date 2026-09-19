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पहाड़ों की गोद में विक्रांत मैसी का 'मुसाफिर कैफे', हिमाचल-उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसा, पहली झलक आई सामने

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में विक्रांत मैसी का पॉपुलर 'मुसाफिर कैफे' अब रील से रियल लाइफ में आकार ले रहा है. कंस्ट्रक्शन के बीच सामने आई कैफे की पहली झलक ने फैंस और ट्रैवल लवर्स की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

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विक्रांत मैसी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खोल रहे कैफे (Photo: Instagram @vikrantmassey)
विक्रांत मैसी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खोल रहे कैफे (Photo: Instagram @vikrantmassey)

पहाड़ों की ठंडी वादियों में ढलती शाम और हाथ में चाय की चुस्की...बड़े से बड़े दिल के बोझ को हल्का कर देती है. कुदरत की खूबसूरती के बीच कुछ पल बिताना किसी थेरेपी से कम नहीं होता. अगर आप भी पहाड़ों पर चिल करने और उस एहसास को जीने के शौकीन हैं, तो बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी अपने फैंस के लिए एक शानदार तोहफा लेकर आ रहे हैं.

जी हां, विक्रांत मैसी अपनी पॉपुलर सीरीज 'मुसाफिर कैफे' के उस चर्चित कैफे को अब रील से रियल लाइफ में बदलने जा रहे हैं. एक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच दो नए 'मुसाफिर कैफे' खोलने की तैयारी में हैं, जिनमें से एक हिमाचल और दूसरा उत्तराखंड में बनकर तैयार होगा.

विक्रांत के कैफे की पहली तस्वीर आई सामने

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खुशी की बात यह है कि विक्रांत मैसी के कैफे बनने का काम भी शुरू हो गया है. कैफे का कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों-शोरों पर चल रहा है. 'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट में कैफे की पहली झलक दिखाई गई है. विक्रांत का कैफे पहाड़ों के बीच बसा है. कैफे का एंटीरियर वुडन थीम पर बेस्ड है. फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, विक्रांत के कैफे को 'मुसाफिर कैफे' सीरीज में दिखे कोजी लुक और सुकून को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. HT की रिपोर्ट्स के मुताबिक- विक्रांत मैसी दो 'मुसाफिर कैफे' खोलने की तैयारी में हैं. एक कैफे हिमाचल प्रदेश में होगा और दूसरा उत्तराखंड के पहाड़ों पर बनकर तैयार हो रहा है.

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दोनों जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम पहले से ही चल रहा है. इन कैफे को शो में दिखे कैफे की हूबहू कॉपी के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में लोगों के ठहरने के लिए लगभग 20 कमरे भी शामिल होंगे. यह पर्दे के 'मुसाफिर कैफे' को असल जिंदगी में उतारने की एक कोशिश है. 

प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि काम पहले से ही तेजी से चल रहा है. सूत्र ने बताया- कैफे धीरे-धीरे बनने की ओर बढ़ रहा है. कंस्ट्रक्शन वर्क काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है. इसका मकसद सीरीज में दिखे 'मुसाफिर कैफे' के एहसास और खूबसूरती को फिर से उभारना है. साथ ही इसे पहाड़ों के प्राकृतिक माहौल में ढालना है. 

यहां देखें कैफे की पहली झलक

ठहरने के लिए बनेंगे 20 कमरे

हालांकि, यह डिजाइन सीरीज में दिखाए गए कैफे से इंस्पायर्ड है, लेकिन इस नई जगह में कलाकारों के ठहरने के लिए खास कमरे भी प्लान किए जा रहे हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, इस जगह को तैयार करने में काफी सोच-विचार किया जा रहा है. खासकर 'आर्टिस्ट रेजीडेंसी' (कलाकारों के रहने की जगह) वाले हिस्से पर, जो इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा होगा. 

पहाड़ों से विक्रांत का गहरा कनेक्शन

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विक्रांत मैसी का पहाड़ों से रिश्ता काफी खास और गहरा है. एक्टर की पत्नी और एक्ट्रेस शीतल ठाकुर मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की ही रहने वाली हैं. साल 2022 में विक्रांत और शीतल ने पारंपरिक हिमाचली रीति-रिवाजों से शादी रचाई थी. यही वजह है कि पहाड़ों से विक्रांत का खास लगाव है. 

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