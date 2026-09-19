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एश‍ियन गेम्स का धमाकेदार आगाज, मनु भाकर-पवन सहरावत ने लहराया त‍िरंगा, खाली सीटों ने खड़े किए सवाल

नागोया में 20वें एशियन गेम्स का रंगारंग और हाईटेक आगाज हुआ. जापान के सम्राट नारुहितो ने खेलों के उद्घाटन की घोषणा की. भारत की ओर से मनु भाकर और पवन सहरावत ने तिरंगा थामा. हालांकि समारोह के दौरान स्टेडियम की कई सीटें खाली नजर आईं. 46 दलों की परेड हुई. भारत 2023 के 106 पदकों के प्रदर्शन को बेहतर करना चाहेगा.

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नागोया में एशियन गेम्स का आगाज, मनु भाकर-पवन सहरावत ने लहराया तिरंगा (Photo: AP)
नागोया में एशियन गेम्स का आगाज, मनु भाकर-पवन सहरावत ने लहराया तिरंगा (Photo: AP)

नागोया में एशियन गेम्स 2026 का धमाकेदार आगाज हो गया है. जापान के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में शनिवार (19 स‍ितंबर) को रंगारंग और हाईटेक ओपनिंग सेरेमनी हुई.

जापान के सम्राट नारुहितो ने महारानी मासाको, शाही परिवार के सदस्यों, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) के अध्यक्ष शेख जुआन बिन हमद अल थानी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) की अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री की मौजूदगी में खेलों के शुरू होने की घोषणा की.

करीब दो घंटे चली सेरेमनी की शुरुआत जापान के राष्ट्रगान से हुई. इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के 9 सदस्यों ने झंडे को मंच तक पहुंचाया. इसके बाद स्टेडियम की लाइटें बंद कर दी गईं और स्पॉटलाइट से जापान के नेशनल फ्लैग को रोशन किया गया.

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मनु-पवन ने संभाला तिरंगा
इसके बाद 45 देशों और OCA रिफ्यूजी टीम की एथलीट परेड हुई. यानी कुल 46 दलों ने मार्च किया. अफगानिस्तान सबसे पहले परेड में शामिल हुआ, जबकि एशिया की खेल महाशक्ति चीन 800 से ज्यादा खिलाड़ियों के दल के साथ आकर्षण का केंद्र रहा.

asian games

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भारत की ओर से दो बार की पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और हांगझोऊ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने तिरंगा थामा. दोनों पारंपरिक नेवी ब्लू ड्रेस में भारतीय दल का नेतृत्व करते नजर आए.

पवन सहरावत को आखिरी समय पर ताजिंदरपाल सिंह तूर की जगह ध्वजवाहक बनाया गया. तूर को समारोह के लिए जरूरी आधिकारिक किट समय पर नहीं मिल सकी, इसलिए वह ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाए.

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खाली सीटों ने खींचा ध्यान
हाईटेक और रंगारंग आयोजन के बीच स्टेडियम में कई सीटें खाली नजर आईं. सेरेमनी में सामान्य तौर पर दिखने वाली भारी भीड़ और धूमधाम भी कुछ कम नजर आई. ऐसे में खाली स्टैंड ने भी लोगों का ध्यान खींचा. भारत का 501 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है. टीम इंडिया की नजर 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स से बेहतर प्रदर्शन पर है. भारत ने वहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 106 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड शामिल थे. भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था.

asian games

पहले ही शुरू हो चुके हैं कई मुकाबले
एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही कई खेलों के मुकाबले शुरू हो चुके थे. महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है.

asian games 2026

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वहीं टेकबॉल (Teqball) में भी भारत पदक की रेस में है. यह खेल पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बना है. भारत की क्विम्सी डी'सूजा शनिवार को महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में हार गईं. अब वह ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में उतरेंगी.

एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे. नागोया का मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम ही ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का मेजबान है. इस बार करीब 11,000 एथलीट 45 देशों और OCA रिफ्यूजी टीम की ओर से 43 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं. कुल 469 गोल्ड मेडल दांव पर हैं.
 

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