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ट्रैफिक में गियर बदलने की नो-टेंशन, 36KM का माइलेज, आ गई नए जमाने की MARUTI

मारुति सुजुकी ने अपनी तीन कारों में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक का विकल्प दे दिया है. यानी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने की झंझट नहीं रहेगी और साथ ही आपको जबरदस्त माइलेज भी मिलेगा. कंपनी का दावा है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में मैन्युअल के मुकाबले ज्यादा माइलेज मिलेगा. आइए जानते हैं इन कारों की कीमत और दूसरी खास बातें.

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Maruti Suzuki Dzire में अब CNG के साथ AMT का विकल्प मिलेगा. (Photo: ITG)
Maruti Suzuki Dzire में अब CNG के साथ AMT का विकल्प मिलेगा. (Photo: ITG)

मारुति सुजुकी ने आखिरकार लोगों को सुन ली है. अब तक मारुति की कारों में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं मिलता था. अब कंपनी ने अपनी तीन कारों में ये सुविधा दी है. मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट, डिजायर और बलेनो को सीएनजी-एएमटी अवतार में लॉन्च किया है. 

इन तीनों ही कारों में एक ही इंजन मिलता है. ब्रांड ने इनमें 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर वाला जेड-सीरीज का इंजन दिया है. अब तक फैक्टरी फिटेड सीएनजी और एएमटी का कॉम्बो सिर्फ टाटा मोटर्स ऑफर कर रही थी. लेकिन अब इसका विकल्प मारुति सुजुकी ने भी ऑफर करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी एएमटी (Maruti Suzuki Swift CNG AMT) की कीमत 7.92 लाख रुपये एक्स शोरूम है. वहीं मारुति डिजायर सीएनजी एएमटी (Dzire CNG AMT) की कीमत 8.53 लाख रुपये है. वहीं बलेनो सीएनजी एएमटी की कीमत 8.32 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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ये पहली बार है जब मारुति सुजुकी ने सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक का विकल्प दिया है. अपने मैन्युअल वेरिएंट के मुकाबले मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर का सीएनजी ऑटोमेटिक वेरिएंट 35 हजार रुपये ज्यादा कीमत पर आएगा. 

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क्या नया मिलेगा? 

मारुति स्विफ्ट और डिजायर दोनों ही कारों के सीएनजी एएमटी वेरिएंट में कॉमन इंजन मिलता है. इनमें 1.2 लीटर का थ्री-सिलेंडर इंजन दिया गया है. दोनों ही कारें 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाले सीएनजी टैंक के साथ आती हैं. सीएनजी मोड में ये कारें 70 एचपी की पावर और 102 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं. 

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इसके साथ 5 स्पीड वाला एएमटी विकल्प मिलता है. स्विफ्ट सीएनजी एएमटी (Swift CNG AMT) का क्लेम्ड माइलेज 35.34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का है. यानी मैन्युअल वर्जन के मुकाबले आपको प्रति किलोग्राम 2.49 किलोमीटर का ज्यादा माइलेज मिलता है. 

वहीं डिजायर सीएनजी एएमटी की बात करें, तो इसका क्लेम्ड माइलेज 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का है. मैन्युअल वर्जन के मुकाबले एएमटी में 2.74 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का ज्यादा माइलेज मिलता है. दोनों ही कारों में रिट्यून सस्पेंशन मिलता है. 

स्विफ्ट सीएनजी एएमटी को वीएक्सआई, वीएक्सआई (ओ) और जेडएक्सआई ट्रिम में खरीदा जा सकता है. वहीं डिजायर सीएनजी का कॉम्बो वीएक्सआई और जेडएक्सआई ट्रिम में मिलेगा. इन कारों का सीधा मुकाबला टाटा टियागो और टाटा टिगोर से होगा.

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