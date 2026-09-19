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दिल्ली कैपिटल्स के इस क्रिकेटर को रेप के आरोप में मिली जमानत, एक महीने बाद जेल से बाहर

दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को रेप और आपराधिक धमकी के मामले में चुंचुड़ा कोर्ट से जमानत मिल गई है. 11 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद पोरेल ने 36 दिन जेल में बिताए.

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IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को मिली जमानत (Photo: PTI)
IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को मिली जमानत (Photo: PTI)

दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को रेप और आपराधिक धमकी के मामले में जमानत मिल गई है. चुंचुड़ा कोर्ट ने उन्हें 36 दिन जेल में रहने के बाद जमानत दी है, पोरेल को 11 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था.

यह मामला कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा की शिकायत से जुड़ा है. छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह और पोरेल करीब साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था.

शिकायत के मुताबिक, बाद में रिश्ते में विवाद हुआ और पोरेल ने शादी से इनकार कर दिया था. इस मामले में धमकी और निजी तस्वीरों के दुरुपयोग से जुड़े आरोप भी लगाए गए थे.

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पोरेल को गिरफ्तारी के बाद पहले पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. उनकी शुरुआती जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और अब चुंचुड़ा कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है. 

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छात्रा ने आरोप लगाया था कि रिलेशनशिप के दौरान वह और अभिषेक पोरेल साथ में विदेश भी घूमने गए थे. हालांकि, बाद में पोरेल ने रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसके बाद छात्रा ने पुलिस से शिकायत की.

छात्रा के मुताबिक, उन्होंने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने करीब डेढ़ साल पहले हुई एक बहस का भी जिक्र किया, जिसमें पुलिस को दखल देना पड़ा था.

हालांकि, उनके अनुसार उस समय कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, धारा 311 और 318 और BNS के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 और 72 के तहत मामला दर्ज किया. 

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पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त

इसके बाद मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने पुलिस को अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया. रेप के आरोपों के अलावा मामले में आपराधिक धमकी समेत अन्य धाराएं भी शामिल की गईं.

कोर्ट ने अधिकारियों को पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त करने का निर्देश दिया था. इसकी वजह शिकायतकर्ता की तस्वीरों के कथित तौर पर प्रसारित होने की आशंका बताई गई थी.

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गिरफ्तारी के बाद पोरेल को चुंचुड़ा कोर्ट में पेश किया गया, जहां शुरुआत में उन्हें जमानत नहीं मिली और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ABP आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक, 36 दिन जेल में बिताने के बाद अब पोरेल को जमानत मिल गई है. पोरेल अपने ऊपर लगे आरोपों से पहले ही इनकार कर चुके हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी.

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कैसा रहा पोरेल का क्रिकेट करियर

23 साल के अभिषेक पोरेल 2023 से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं. उन्होंने IPL में अब तक 35 मैचों में 769 रन बनाए हैं. जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं. 2026 सीजन में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे. पोरेल ने 32 फर्स्ट क्लास मैचों में 1408 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक शाम‍िल है. 23 ल‍िस्ट ए मैचों में 833 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक शाम‍िल हैं. 61 टी20 मैचों में 1590 रन बनाए हैं.

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