Makke ki Roti: रोज वही गेहूं की रोटी खाना छोड़ें, सर्दियों में बनाएं गरमा-गरम मक्के की रोटी, सरसों के साग संग लगेगी टेस्टी

सर्दियों का मौसम आते ही खानपान का मजा दोगुना हो जाता है. ऐसे में रोज-रोज वही गेहूं की सादी रोटी खाने से बोरियत होना स्वाभाविक है. विंटर सीजन की असली शान अगर किसी डिश में है तो वह है मक्के की रोटी और सरसों का साग. पौष्टिक गुणों से भरपूर मक्के की रोटी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, उतनी ही सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है.

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हालांकि, कई लोगों को शिकायत होती है कि मक्के की रोटी बेलते समय टूट जाती है. अगर आप भी सही तरीका जानना चाहती हैं तो इस आसान विधि से परफेक्ट मक्के की रोटियां बनाएं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

मक्के का आटा: 2 कप (बारीक या मध्यम पिसा हुआ)

गुनगुना पानी: आवश्यकतानुसार (आटा गूंथने के लिए)

नमक: एक चुटकी (ऑप्शनल)

घी या मक्खन: रोटियों पर लगाने के लिए

बिना टूटे सॉफ्ट रोटी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

गुनगुने पानी का इस्तेमाल: मक्के के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसे हमेशा गुनगुने पानी से ही गूंथें. इससे आटा आपस में अच्छी तरह बंध जाता है और रोटियां बेलते समय किनारे से फटती नहीं हैं.

हथेली से मसलना: आटे को थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर हथेली की मदद से कम से कम 3-5 मिनट तक अच्छे से मलें (मलिए), ताकि आटा चिकना हो जाए.

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बनाने की विधि:

आटा गूंथें: एक बड़े बर्तन में मक्के का आटा लें. इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें (ध्यान रखें, इसे एक साथ ज्यादा न गूंथें, जितनी जरूरत हो उतनी ही लोई का आटा तैयार करें).

लोई बनाएं: गूंथे हुए आटे से एक बड़ी लोई तोड़ें और उसे हथेलियों से गोल चिकना कर लें.

रोटी बेलें (या थपथपाएं): आप चाहें तो लोई को प्लास्टिक शीट या गीले कपड़े पर रखकर हल्के हाथ से बेलन से बेल सकती हैं, या फिर दोनों हथेलियों पर पानी लगाकर थपथपाते हुए बड़ी कर सकती हैं.

तवे पर सेकें: तवे को मध्यम गरम करें और उस पर बेली हुई मक्के की रोटी डालें. एक तरफ से सिकने के बाद इसे पलट दें.

घी लगाकर सेकें: दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकने के बाद, इस पर ब्रश या चम्मच से शुद्ध देसी घी या मक्खन लगाएं और करारा होने तक सेक लें.

आपकी बेहद स्वादिष्ट, सोंधी और नरम मक्के की रोटियां तैयार हैं! इन्हें गरमा-गरम सरसों के साग, गुड़ और मक्खन के साथ इस सर्दी के मौसम में सर्व करें.

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