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दूसरा सबसे गर्म साल बनने की राह पर 2026, चढ़ा रहा अक्टूबर का पारा... अल-नीनो अभी बाकी

यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी के अनुसार 2026 दूसरा सबसे गर्म साल बनने की राह पर है. तेज अल-नीनो और मानव जनित गर्मी से अक्टूबर रिकॉर्ड तोड़ गर्म रहा. 1.5 डिग्री सीमा पार होना लगभग तय है.

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स्विट्जरलैंड के लाउसेन में ग्लोब के ऊपर चमकता सूरज. बैनर में लिखा है हेल्प. जो बता रहा है कि गर्मी बढ़ती जा रही थी. (Photo: AFP)
स्विट्जरलैंड के लाउसेन में ग्लोब के ऊपर चमकता सूरज. बैनर में लिखा है हेल्प. जो बता रहा है कि गर्मी बढ़ती जा रही थी. (Photo: AFP)

दुनिया 2026 को रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म साल बनाने की राह पर है. यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी. एजेंसी के अनुसार इस साल असामान्य रूप से तेज अल-नीनो पैटर्न इंसानों द्वारा पैदा की जा रही वैश्विक गर्मी को और बढ़ा रहा है. 

अब भी 20 प्रतिशत संभावना है कि 2026, 2024 के सबसे गर्म साल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ले या उसे पार कर जाए. कॉपरनिकस ने कहा कि वैश्विक तापमान 2026 में प्री-इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाना अब लगभग तय हो चुका है. 2023 से 2026 तक का चार साल का औसत भी 1.5 डिग्री पार कर जाएगा. 

यह भी पढ़ें: धुंधली दिल्ली तो मुंबई भी कम नहीं, यकीन न हो तो देख लें दोनों शहरों की तस्वीरें

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पेरिस समझौते में सबसे खराब असर रोकने के लिए यही सीमा तय की गई थी. अक्टूबर इस साल का सबसे गर्म अक्टूबर साबित हुआ. वैश्विक सतह हवा का औसत तापमान प्री-इंडस्ट्रियल काल (1850-1900) से 1.75 डिग्री अधिक रहा. यह लगातार तीसरा महीना है जब तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर रहा. 

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यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट्स की सैमान्था बर्गेस ने कहा कि अक्टूबर ने भी असाधारण गर्मी का सिलसिला जारी रखा. वैश्विक और समुद्री सतह दोनों के तापमान रिकॉर्ड स्तर पर रहे. उन्होंने बताया कि बेहद तेज अल-नीनो मानवीय गतिविधियों से पहले से गर्म हो चुकी जलवायु में और गर्मी जोड़ रहा है.

2026 second-hottest year
पाकिस्तान के लाहौर में जमा स्मॉग इसी अल-नीनो के असर से बदलने वाले मौसम का नतीजा है. (Photo: AFP)

अल-नीनो अभी चरम पर नहीं पहुंचा

वैश्विक पूर्वानुमानकर्ता कई महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि यह अल-नीनो इस साल के अंत में चरम पर पहुंचकर अब तक का सबसे तेज बन सकता है. पिछले महीने प्रशांत महासागर के एक प्रमुख क्षेत्र में तापमान ने सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया. अल-नीनो प्राकृतिक जलवायु चक्र का गर्म चरण है. 

यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत में समुद्र का तापमान बढ़ाता है जिससे मौसम में बदलाव आता है. सूखा और बाढ़ का खतरा बढ़ता है और मानव जनित गर्मी और तेज हो जाती है. पूर्वानुमान है कि अल-नीनो की वजह से 2027 सबसे गर्म साल बन सकता है.

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब देश सोमवार से तुर्की में संयुक्त राष्ट्र के दो हफ्ते लंबे COP31 जलवायु सम्मेलन के लिए तैयार हो रहे हैं. इस साल नेपाल में जानलेवा बाढ़, यूरोप में भीषण गर्मी की लहरें और इंडोनेशिया में बड़े जंगली आग जैसी घटनाएं हुईं. 

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यह भी पढ़ें: इथेनॉल कैसे बनता है, कैसे इसकी पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती है?

2015 के पेरिस समझौते में देशों ने वैश्विक गर्मी को प्री-इंडस्ट्रियल स्तर से 2 डिग्री से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था. लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में ही कह दिया था कि लंबी अवधि का 1.5 डिग्री लक्ष्य कुछ सालों में चूक जाएगा. 

वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन से होने वाली ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना जरूरी है ताकि 1.5 डिग्री से ऊपर का समय कम से कम रहे और तापमान जल्द नीचे लाया जा सके. कॉपरनिकस की यह चेतावनी साफ संकेत है कि गर्मी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा.

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