गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, एक कोच का कांच टूटा; लाठी-खीजड़िया के बीच हुई घटना

Gujarat News: अमरेली जिले में साबरमती से वेरावल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. लाठी और खीजड़िया के बीच अज्ञात लोगों द्वारा ट्रेन को निशाना बनाकर पथराव किया गया, जिसमें ट्रेन के एक कोच का कांच टूट गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जब लाठी और खीजड़िया के बीच रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी, तभी अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके. अचानक हुए पथराव के कारण ट्रेन के कोच का कांच टूट गया और कोच को नुकसान पहुंचा.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और पुलिस की टीम सक्रिय हुई तथा मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यात्रियों ने पथराव करने वाले लोगों को नहीं देखा था. फिलहाल लाठी और खीजड़िया के बीच के इलाके में जांच की जा रही है.

इस घटना को लेकर भावनगर रेलवे डिवीजन के सीनियर DCM अतुल त्रिपाठी ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है और मामले में संबंधित अधिकारी जांच कर रहे हैं. देखें VIDEO:-

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राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाने वाली वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन पर पथराव की यह घटना रेलवे सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है. आखिरकार ट्रेन पर पथराव करने वाले लोग कौन थे और उनका इरादा क्या था?

फिलहाल RPF और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में प्रयास जारी हैं. (रिपोर्ट: फारुखभाई दादामिया सैय्यद कादरी)

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