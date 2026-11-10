प्राइवेट टैरेस से पार्टी लाउंज तक... लग्जरी घरों को लेकर बदल रही अमीरों की पसंद

भारत के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में घर खरीदने वालों की पसंद तेजी से बदल रही है. अब अमीर और हाई नेटवर्थ वाले खरीदार (HNIs) सिर्फ अच्छी लोकेशन, बड़े आकार और महंगी सुविधाओं को ही लग्जरी का पैमाना नहीं मान रहे हैं. उनकी प्राथमिकता ऐसे घरों की ओर बढ़ रही है, जहां वे परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकें, छोटी-बड़ी पार्टियां कर सकें और त्योहारों से लेकर शादी-ब्याह तक के आयोजन आसानी से कर सकें. यानी अब घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि मेल-मिलाप और मनोरंजन का निजी ठिकाना भी बनते जा रहे हैं.

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त्योहारों और शादी के सीजन में यह बदलाव खास तौर पर दिखाई दे रहा है. संपन्न परिवार ऐसे घर पसंद कर रहे हैं, जहां मेहमानों को बुलाने और छोटे आयोजन करने के लिए बार-बार होटल, बैंक्वेट हॉल या दूसरे बाहरी स्थानों पर निर्भर न रहना पड़े. यही वजह है कि निजी टैरेस, खूबसूरत गार्डन, बड़े लिविंग रूम, मनोरंजन के लिए अलग जगह और खुले-खुले इनडोर-आउटडोर स्पेस की मांग बढ़ रही है. खरीदार चाहते हैं कि उनका घर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ मेहमानों की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त हो.

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घर में ही पार्टी और समारोह करने की सुविधा पर जोर

हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (HNIs) के लिए अब अपने घर की निजता में मेहमानों की मेजबानी करना लग्जरी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, ऐसे खरीदार बड़े और खुले कमरों, निजी टैरेस, खूबसूरत लैंडस्केप डेक और खास तौर पर तैयार किए गए एंटरटेनमेंट एरिया को प्राथमिकता दे रहे हैं, इससे डेवलपर्स को भी अपने प्रोजेक्ट की योजना और डिजाइन में बदलाव करना पड़ रहा है.

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अब बिल्डर केवल आकर्षक इमारत, प्राइम लोकेशन और स्विमिंग पूल या जिम जैसी सामान्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. वे घरों में ऐसी सुविधाएं शामिल कर रहे हैं, जो लोगों की मेजबानी और सामाजिक मेल-जोल की जरूरतों को पूरा कर सकें. मॉड्यूलर किचन, खास पसंद के मुताबिक तैयार इंटीरियर, होटल जैसी सुविधाएं और बेहतर तरीके से डिजाइन किए गए कॉमन एरिया इसी बदलाव का हिस्सा हैं.

लाइफस्टाइल के हिसाब से घरों की डिजाइनिंग

एलान ग्रुप के प्रेसिडेंट (सेल्स एंड स्ट्रैटेजी) विनीत दावर ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा कि भारत में लग्जरी हाउसिंग की परिभाषा बदल रही है. अब खरीदार सिर्फ लोकेशन, घर के आकार और महंगी सुविधाओं को नहीं देखते, बल्कि यह भी समझते हैं कि घर उनकी जीवनशैली और सामाजिक जरूरतों के कितना अनुकूल है.

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उनके मुताबिक, परिवार के साथ जुटना और खास मौकों पर समारोह करना इस बदलाव को और बढ़ावा दे रहा है. खरीदार बड़े लिविंग एरिया, निजी टैरेस, खूबसूरत डेक और मनोरंजन के लिए खास तौर पर तैयार जगह वाले घरों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. दावर का कहना है कि लचीले लेआउट और होटल जैसी सुविधाओं की बढ़ती मांग बताती है कि अब लग्जरी सिर्फ घर की बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाले अनुभव भी मायने रखते हैं.

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मल्टीजेन इंडिया के संस्थापक और सीईओ विवेक सिंघल भी मानते हैं कि त्योहारों और शादी के सीजन में घरों के सामाजिक महत्व को लेकर खरीदारों की सोच बदल रही है, उनके अनुसार, लोग ऐसे घर चाहते हैं जहां वे दोस्तों और परिवार के साथ छोटी पार्टियां और निजी समारोह कर सकें. इसी जरूरत को देखते हुए डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट में बेहतर सुविधाएं, लचीले लेआउट और खरीदारों की पसंद के मुताबिक डिजाइन शामिल कर रहे हैं.

अब घर की कीमत के साथ अनुभव भी अहम

ब्लूओक प्राइवेट ऑफिस के मैनेजिंग पार्टनर संकल्प गेरा का कहना है कि लग्जरी घर खरीदने वाले लोग अब यह भी देखते हैं कि कोई घर उनकी जीवनशैली और सामाजिक मेल-जोल की जरूरतों को कितना पूरा करता है. उनके मुताबिक, घर अब सिर्फ पता, आकार या इंटीरियर तक सीमित नहीं रह गया है, दोस्तों को बुलाना, परिवार के साथ डिनर करना और निजी समारोह आयोजित करना भी घर चुनने के अहम आधार बन गए हैं.

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