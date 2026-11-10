Kal Ka Rashifal 11 November 2026: मकर राशि वाले अवसरों का लाभ उठाएंगे, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों की रुचि आज व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में अधिक रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ संवाद बेहतर बनाने पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं को गति मिल सकती है. अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने का प्रयास करेंगे. इस दौरान सफेदपोश ठगों से सावधान रहने और नियमों का पालन करने की जरूरत है. जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं. धैर्य और विनम्रता से काम लेने पर परिस्थितियां बेहतर होंगी.

और पढ़ें

शुभ अंक: 5 और 9

शुभ रंग: अखरोट के समान

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. उन्हें पान और मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान करें और परिवार के सदस्यों की बात ध्यान से सुनें.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए दिन आपसी तालमेल और सहयोग बढ़ाने वाला रह सकता है. आसपास के माहौल को बेहतर बनाने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में मिल-जुलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. बहस और विवाद से दूरी बनाए रखें. पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं और विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. ऐसे में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना फायदेमंद होगा. आर्थिक मामलों में लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है. अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्रता बनाए रखें और व्यवस्था पर ध्यान दें.

Advertisement

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों को आज कामकाज में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी नए व्यक्ति पर जल्द भरोसा करने से बचें. पेशेवर मामलों में अनुशासन बनाए रखें और अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ें. करियर और कारोबार में कला-कौशल का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे. पेशेवर लोगों से संपर्क बढ़ सकता है और पुराने रिश्ते मजबूत होंगे. हालांकि, लाभ का परिणाम सामान्य रह सकता है. इसलिए मेहनत पर भरोसा रखें और कार्यक्षेत्र में लापरवाही न करें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: भगवान गणेश को पान और मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान और इस्तेमाल करें. जरूरतमंद लोगों की मदद करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज में तेजी लेकर आ सकता है. उद्योग और कारोबार से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और विरोधियों की सक्रियता कम होने की संभावना है. मित्रों के साथ मिलकर किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. किसी अच्छी सूचना की प्राप्ति हो सकती है. व्यावसायिक प्रस्तावों को समर्थन मिलने के योग हैं. हालांकि, उत्साह के साथ अपने बजट पर भी नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: बेबी ब्लू

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और बेवजह की बहस से बचें.

Advertisement

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों का ध्यान आज घर-परिवार और सुख-सुविधाओं पर रहेगा. घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भौतिक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. पारिवारिक मामलों में स्पष्टता बनाए रखना फायदेमंद होगा. नौकरी और पेशेवर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. परीक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं. कार्य विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी. हालांकि, अपनों के साथ तर्क-वितर्क करने से बचें. इससे घर का माहौल सुखद बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: पिस्ता

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-वंदना करें. पान और मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान करें और महत्वपूर्ण फैसले लेते समय विवेक बनाए रखें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाने का दिन है. साहसिक प्रयासों में परिवार और करीबियों का सहयोग मिल सकता है. नए अवसरों की तलाश में रहेंगे और लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे. घर-परिवार के सदस्यों से नजदीकी बढ़ेगी. निजी रिश्तों को महत्व देंगे. हालांकि, किसी भी तरह के तर्क-विवाद से दूर रहना बेहतर होगा. अपने व्यवहार में सहजता रखें और परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाने से बचें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: भगवान गणेश को पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और उनका इस्तेमाल बढ़ाएं. परिवार में सामंजस्य बनाए रखें.

Advertisement

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के घर-परिवार में आज सुखद माहौल बना रह सकता है. किसी अच्छी सूचना से मन प्रसन्न होगा. व्यक्तिगत कामों में सफलता मिलने की संभावना है. रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे. घर में किसी उत्सव या आयोजन की तैयारी हो सकती है. आपकी मधुर वाणी और अच्छा व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. रक्त संबंधियों के साथ संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पान और मोदक का भोग लगाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन नए कामों की शुरुआत और पेशेवर गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है. करीबियों का सहयोग मिलेगा और विरोधियों की सक्रियता कम रह सकती है. अपनी बातचीत और व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे. निजी मामलों में पहल करने का मौका मिलेगा. महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों का समर्थन प्राप्त हो सकता है. मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं. घर-परिवार में सुखद माहौल रहेगा और रिश्तेदारों से संपर्क बेहतर होगा.

Advertisement

शुभ अंक: 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान गणेश को पान और मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान करें और अपने कामकाज में सुधार पर ध्यान दें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को आज आमदनी के मुकाबले खर्चों पर अधिक ध्यान देना होगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. विदेशी गतिविधियों और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े कामों में रुचि बढ़ सकती है. कानूनी मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें. करीबियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. कुछ अच्छे प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि, बातचीत में संकोच और व्यवहार में जिद से बचने की जरूरत है. खानपान की आदतों में सुधार कर सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: एप्पल ग्रीन

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी और नए अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा. पेशेवर लोगों से संपर्क और बातचीत बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में बेहतर प्रबंधन पर जोर देंगे. आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. लेनदेन में पारदर्शिता रखें. आपकी आकर्षक वाणी और व्यवहार से लोग प्रभावित हो सकते हैं.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: लहसुनिया

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा-वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें और जरूरी कामों में तेजी बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन पेशेवर मामलों में उपलब्धियां लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. अधिकारियों से मुलाकात और बातचीत के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारिक प्रस्तावों को समर्थन मिल सकता है. परिवार का सहयोग बना रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. आय में वृद्धि के संकेत हैं. करियर और कारोबार में तेजी बनाए रखने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: भगवान गणेश को पान और मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान करें और लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक और व्यक्तिगत गतिविधियों से जुड़ा रह सकता है. मनोरंजक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. सामाजिक आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. सरकारी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने के संकेत हैं. प्रबंधन से जुड़े कामों में लाभ हो सकता है. करीबियों का सहयोग मिलेगा और समाज में पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में सुधार आ सकता है. आत्मविश्वास और सूझबूझ से अपने लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: आंवले के समान

आज का उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें. पान और मोदक अर्पित करें. धार्मिक यात्रा करें और दूसरों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखें.

---- समाप्त ----