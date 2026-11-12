How to Reuse Diwali Sweets: दिवाली पर बची मिठाई फेंके नहीं, गेहूं के आटे में भरकर बनाएं मीठे पराठे, हर कोई करेगा क्रिएटिविटी की तारीफ

Reuse Diwali Sweets: दीवाली का त्योहार खुशियों और तरह-तरह की मिठाइयों के बिना अधूरा है. लेकिन अक्सर त्योहार खत्म होने के बाद घर में काफी सारी मिठाइयां (मावा बर्फी, पेड़े या मिल्क केक) बच जाती हैं जो रखे-रखे सूख जाती हैं या जिन्हें बार-बार खाने से लोग बोर हो जाते हैं.

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अगर आपके घर में भी दिवाली की बची हुई मिठाइयां रखी हैं तो उन्हें फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है! आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बेहद स्वादिष्ट और झटपट बची हुई मिठाई के मीठे पराठे तैयार कर सकती हैं. यह बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

गेहूं का आटा: 2 कप (गुंथा हुआ सामान्य आटा)

बची हुई मावा मिठाई या पेड़े/बर्फी: 1 कप (मैश की हुई)

इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच (खुशबू के लिए)

ड्राई फ्रूट्स (कटे हुए बादाम और पिस्ता): 1 बड़ा चम्मच

सेकने के लिए: शुद्ध देसी घी या मक्खन

सुपर खस्ता और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

मिठाई की बाइंडिंग: अगर मिठाई बहुत ज्यादा सूखी या बिखरी हुई है, तो उसमें 1-2 चम्मच मलाई या गरम दूध मिला लें, ताकि स्टफिंग नरम हो जाए और पराठे से बाहर न निकले.

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धीमी आंच पर सेकना: मीठे पराठे में चीनी या मावा होने के कारण यह जल्दी जल सकते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा मध्यम से धीमी आंच पर ही करारा सेकें.

बनाने की विधि:

बची हुई मावा मिठाई (जैसे पेड़ा, बर्फी या कलाकंद) को एक बाउल में अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें.

गेहूं के आटे से एक मीडियम साइज की लोई तोड़ें और उसे थोड़ा सा बेलकर कटोरी जैसा आकार बना लें.

अब इस कटोरी में तैयार मीठी मावा स्टफिंग का 1-2 चम्मच रखें और आटे के किनारों को ऊपर की तरफ खींचते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह बंद कर दें (सील कर लें).

भरी हुई लोई पर थोड़ा सूखा आटा लगाएं और हथेलियों से थोड़ा चपटा करके बेलन से हल्के हाथ से पराठे की तरह बेल लें (ध्यान रखें, बहुत जोर से न बेलें वरना स्टफिंग बाहर निकल सकती है).

तवे को मध्यम गरम करें और उस पर बेला हुआ पराठा डालें. दोनों तरफ से पलटकर शुद्ध देसी घी लगाएं और सुनहरा व करारा होने तक सेक लें.

आपके बेहद स्वादिष्ट, खस्ता और मीठे बची हुई मिठाई के पराठे तैयार हैं! इन्हें गरमा-गरम चाय या मलाई के साथ सर्व करें, घर के सभी सदस्य इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे.

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