अटल बिहारी वाजपेयी की सियासी कर्मभूमि से देवीपाटन शक्तिपीठ तक, जानिए बलरामपुर जिले की पूरी कहानी

यूपी के पूर्वोत्तर हिस्से में नेपाल की सीमा से सटा बलरामपुर जिला अपनी अलग भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान रखता है. यहां एक ओर मां पाटेश्वरी का प्रसिद्ध देवीपाटन मंदिर है, तो दूसरी ओर सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के जंगल और तराई का प्राकृतिक क्षेत्र. बलरामपुर चीनी मिल ने जिले को औद्योगिक पहचान दी है, जबकि राजनीति के इतिहास में इस जिले का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़ा है. उन्होंने 1957 में बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहली बार संसद में प्रवेश किया था.

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बलरामपुर की कहानी केवल धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है. यहां पुरानी रियासत का इतिहास, गन्ने की खेती, चीनी उद्योग, थारू जनजाति की संस्कृति और बदलते चुनावी समीकरण भी जिले की पहचान का हिस्सा हैं. बलरामपुर उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में आता है. जिला प्रशासन के अनुसार, 25 मई 1997 को गोंडा जिले को विभाजित करके बलरामपुर को अलग जिला बनाया गया था. इससे पहले बलरामपुर को तहसील का दर्जा प्राप्त था. बलरामपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा है और जिले का मुख्यालय है. जिले के उत्तर में नेपाल, पूर्व में सिद्धार्थनगर, पश्चिम में श्रावस्ती और दक्षिण में गोंडा जिला स्थित है. यहां का उत्तरी हिस्सा तराई क्षेत्र में आता है, जहां शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी और जंगलों का विस्तार है.

बलरामपुर के इतिहास में जनवार वंश और पुरानी रियासत का खास स्थान रहा है. जिला प्रशासन के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार, एक मान्यता में राजा माधव सिंह द्वारा 1508 में शहर की स्थापना और अपने पुत्र बलराम शाह के नाम पर इसका नाम रखने का उल्लेख मिलता है. वहीं दूसरी ऐतिहासिक परंपरा में बरियार शाह और उनके वंशजों का जिक्र है, जिनका संबंध बलरामपुर राज्य की स्थापना से जोड़ा जाता है. महाराजा दिग्विजय सिंह का नाम भी बलरामपुर रियासत के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है. पुरानी रियासत की विरासत आज भी शहर की ऐतिहासिक इमारतों और स्थानीय पहचान में दिखाई देती है.

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अटल बिहारी वाजपेयी की पहली लोकसभा जीत का गवाह रहा बलरामपुर

बलरामपुर की राजनीतिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा है. वर्ष 1957 में उन्होंने बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसी जीत के साथ वह पहली बार लोकसभा पहुंचे. अटल बिहारी वाजपेयी का बलरामपुर से चुनाव जीतना जिले की राजनीति का ऐसा अध्याय है, जिसे आज भी याद किया जाता है. उनके संसदीय सफर की शुरुआत से जुड़ाव के कारण बलरामपुर का नाम राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास में दर्ज है. 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दद्दन मिश्र ने बाहुबली अतीक अहमद को हराकर सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया, लेकिन 2019 के चुनाव एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे दद्दन मिश्र बीएसपी प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा से मामूली वोटों के अंतर से हार गए.

चार विधानसभा सीटों पर टिकी है जिले की राजनीति

बलरामपुर जिले में चार विधानसभा क्षेत्र हैं तुलसीपुर, गैसड़ी, उतरौला और बलरामपुर .

बलरामपुर: इस सीट पर बीजेपी से पलटू राम, सपा से जगराम पासवान, बसपा से हरिराम पासवान और कांग्रेस से बबिता कुमारी अपनी किस्मत आजमा रही थीं. यहां से बीजेपी के पलटू राम को जीत मिली है.

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गैसड़ी : इस विधानसभा सीट पर बीजेपी शैलेष कुमार सिंह और सपा के शिवप्रताप सिंह के बीच कड़ी टक्कर होने का अंदेशा था. यहां से सपा प्रत्याशी शिवप्रताप सिंह को जीत मिली.

तुलसीपुर: इस सीट पर बीजेपी के कैलाशनाथ ने जीत दर्ज की

उतरौला: इस विधानसभा से बीजेपी के रामप्रताप वर्मा ने सभी को पिछाड़ते जीत दर्ज की.

देवीपाटन मंदिर: जिले की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में स्थित देवीपाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर को मां पाटेश्वरी का शक्तिपीठ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह 51 शक्तिपीठों में शामिल है. चैत्र नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण नेपाल से भी भक्तों का आना-जाना रहता है. मंदिर की वजह से तुलसीपुर की पहचान धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में बनी है. जिले में बिजलीपुर मंदिर भी उल्लेखनीय है. जिला प्रशासन की पर्यटन जानकारी के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में बलरामपुर के तत्कालीन महाराजा ने कराया था. इस तरह जिले की पुरानी रियासत का इतिहास यहां के धार्मिक और स्थापत्य स्थलों से भी जुड़ा है.

सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य और थारू संस्कृति

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बलरामपुर का उत्तरी हिस्सा प्राकृतिक संपदा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है. भारत-नेपाल सीमा के पास फैला सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में विस्तृत है. जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार, इसका क्षेत्रफल लगभग 452 वर्ग किलोमीटर है और इसे 1988 में स्थापित किया गया था. इस वन क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, सांभर, सियार, लकड़बग्घा, बंदर और कई तरह के पक्षियों का प्राकृतिक आवास है. साल, शीशम, खैर और सागौन जैसे पेड़ भी यहां पाए जाते हैं. जंगल और पहाड़ी नालों से बने जलाशय इस क्षेत्र को प्राकृतिक पर्यटन के लिहाज से खास बनाते हैं. बलरामपुर की एक और खास पहचान थारू जनजाति है. जिले के तराई क्षेत्र में थारू समुदाय की आबादी रहती है. उनकी वेशभूषा, लोकनृत्य, खानपान और पारंपरिक जीवनशैली क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है. जिले के इमिलिया कोड़र गांव में थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है. इसका उद्देश्य थारू समुदाय की परंपराओं, कला और संस्कृति को संरक्षित करना तथा लोगों को उनसे परिचित कराना है. यह स्थान जिले की सांस्कृतिक पहचान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है.

चित्तौड़गढ़ बांध से कोइलाबास तक, पर्यटन की अलग पहचान

बलरामपुर में प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन के कई अन्य स्थल भी हैं. इनमें चित्तौड़गढ़ बांध, कोइलाबास, झालीधाम और जयप्रभा ग्राम प्रमुख हैं. चित्तौड़गढ़ बांध नेपाल और भारत की पहाड़ी धाराओं के पानी से बनने वाले जलाशय के रूप में जाना जाता है. यहां आसपास के प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. वहीं, कोइलाबास भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित क्षेत्र है, जिसकी अपनी भौगोलिक और व्यापारिक अहमियत है. जयप्रभा ग्राम और झालीधाम भी जिला प्रशासन की पर्यटन सूची में शामिल हैं. इन स्थानों के कारण बलरामपुर में धार्मिक पर्यटन के साथ प्रकृति और ग्रामीण परिवेश को देखने के अवसर भी मिलते हैं.

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बलरामपुर चीनी मिल ने दी औद्योगिक पहचान

बलरामपुर की पहचान में चीनी उद्योग का भी बड़ा योगदान है. जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है और गन्ना उत्पादन से चीनी उद्योग जुड़ा हुआ है. बलरामपुर चीनी मिल का नाम देश के प्रमुख चीनी उद्योगों में गिना जाता है. इससे गन्ना किसानों, श्रमिकों, परिवहन और स्थानीय कारोबार को भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियां मिलती हैं. इसके अलावा जिले की पहचान दलहन उत्पादन से भी जुड़ी है. बलरामपुर को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत दालों के लिए चुना गया है. इससे स्थानीय कृषि उत्पादों को बाजार और प्रसंस्करण से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं.

बलरामपुर की अर्थव्यवस्था और विकास की चुनौतियां

बलरामपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है. तराई क्षेत्र में धान, गेहूं और अन्य फसलों की खेती होती है. गन्ना उत्पादन चीनी उद्योग को आधार देता है, जबकि दलहन की पहचान जिले के कृषि कारोबार को अलग महत्व देती है. जिले के विकास से जुड़े मुद्दों में सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और बाढ़ से बचाव शामिल हैं. राप्ती नदी और तराई क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की चुनौती भी सामने आती है. बलरामपुर की एक खास बात यह है कि यहां एक ओर कृषि और उद्योग का मेल दिखाई देता है, तो दूसरी ओर नेपाल सीमा से जुड़े व्यापार और परिवहन की संभावनाएं भी मौजूद हैं.

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