scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर इमरान मसूद का तंज, पूछा- नुकसान किसका होगा?

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए पूछा कि यूपी में दोनों के चुनाव लड़ने से आखिर किसे फायदा होगा.

Advertisement
X
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले इमरान मसूद. (Photo: ITG)
ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले इमरान मसूद. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी जोड़-तोड़ की चर्चा शुरू हो गई है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के गठबंधन पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि यूपी में चुनाव लड़कर ये नेता किसे फायदा पहुंचाएंगे? अपनी बात समझाने के लिए इमरान मसूद ने बिहार चुनाव का उदाहरण भी दिया. उनका कहना है कि वहां पांच सीटें जीतने के बाद भी सरकार बीजेपी की बन गई.

इमरान मसूद ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर गठबंधन करना देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है. उनके मुताबिक, ध्रुवीकरण की राजनीति पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुकी है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने और चुनाव लड़ने का अधिकार है. आखिर में फैसला जनता को ही करना है.

'बिहार में पांच सीटें जीते, सरकार बीजेपी की बन गई'

सम्बंधित ख़बरें

Pollution is man-made but targeting festivals is wrong: Congress leader on Diwali debate.
दिवाली 'मानवजनित बीमारी' वाले बयान MP इमरान मसूद ने दी सफाई, देखें
Row erupts as Congress MP Imran Masood calls Diwali a man-made disease.
इमरान मसूद के दिवाली वाले बयान पर सियासी घमासान, BJP ने किया पलटवार
Imran Masood calls Diwali a human made disease
इमरान मसूद के दिवाली 'मानवजनित बीमारी' वाले बयान बवाल, BJP ने घेरा
इमरान मसूद ने साफ कहा कि वे छात्रों से मिलने जामिया जाएंगे. (Photo: PTI)
'दिवाली एक मानव जनित रोग है...', कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विवादित बयान
up election priyanka gandhi and akhilesh yadav seat sharing
प्रियंका गांधी के हाथ में UP की कमान, सपा के साथ सीट शेयरिंग से लेकर जीत का बनाया मेगा प्लान

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर तंज कसते हुए इमरान मसूद ने बिहार का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "आप बिहार गए, पांच सीटें जीत गए, वहां बीजेपी की सरकार बन गई. अब आप यहां यूपी में चुनाव लड़ेंगे, बताइए किसको फायदा होगा?"

उनका सवाल साफ था कि अगर दोनों नेता यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा. इमरान मसूद ने इसी बात को लेकर गठबंधन की राजनीति पर निशाना साधा.

Advertisement

'बुलडोजर चलाने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे या पीड़ितों को?'

इमरान मसूद ने अपनी बात में बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? उन लोगों को जो बुलडोजर चलाते हैं या फिर उन परिवारों को जिनके घर गिराए जाते हैं? उनका कहना है कि अगर ऐसी राजनीति से बुलडोजर चलाने वालों को नुकसान पहुंचता है, तब इस पर बात की जा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आखिर इस तरह के चुनावी गठबंधन से किसका राजनीतिक नुकसान होगा.

इमरान मसूद की पूरी टिप्पणी का केंद्र यही सवाल रहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसका होगा, इसका फैसला जनता करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    संन्यास के बाद भी मैदान पर लौटने की जिद, अब UAE की जर्सी में दिखेगा केएस भरत का जलवा! |
    अटल बिहारी वाजपेयी की सियासी कर्मभूमि से देवीपाटन शक्तिपीठ तक, जानिए बलरामपुर जिले की पूरी कहानी |
    'कुछ तो लोग कहेंगे...', तानों को पीछे छोड़ ड्रोन पायलट बनीं ये 4 महिलाएं, अब बदल रहीं खेती की तस्वीर |
    'कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा, वे कर लें जो करना है', आतंकियों को फारूक अब्दुल्ला की दो टूक |
    NVIDIA Row: एनवीडिया को लेकर ट्रंप के मंत्री आमने-सामने, जानिए क्या है विवाद |
    PSC मेन्स परीक्षा 2025 के नतीजों पर क्यों घमासान? देखें पंजाब आजतक |
    'आज आखिरी बार प्यार से बात कर लो...', कानपुर में गर्लफ्रेंड के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल से कूदा आशिक |
    Kiara Advani Intimate Scenes: 2 बच्चों के पिता संग इंटीमेट हुईं कियारा, बोल्डनेस ने मचाही तबाही, रोमांस देख भड़के सिद्धार्थ? |
    अंबाजी मंदिर में मूर्ति नहीं, किसकी होती है पूजा? 14 नवंबर को PM मोदी करेंगे दर्शन |
    दुबई में क्यों एक दिन के 25 लाख रुपये देकर भी होटल में कमरा बुक कर रहे हैं लोग? ऐसा क्या होने वाला है
    Advertisement