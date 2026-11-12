ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर इमरान मसूद का तंज, पूछा- नुकसान किसका होगा?

उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी जोड़-तोड़ की चर्चा शुरू हो गई है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के गठबंधन पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि यूपी में चुनाव लड़कर ये नेता किसे फायदा पहुंचाएंगे? अपनी बात समझाने के लिए इमरान मसूद ने बिहार चुनाव का उदाहरण भी दिया. उनका कहना है कि वहां पांच सीटें जीतने के बाद भी सरकार बीजेपी की बन गई.

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इमरान मसूद ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर गठबंधन करना देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है. उनके मुताबिक, ध्रुवीकरण की राजनीति पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुकी है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हर किसी को अपनी बात रखने और चुनाव लड़ने का अधिकार है. आखिर में फैसला जनता को ही करना है.

'बिहार में पांच सीटें जीते, सरकार बीजेपी की बन गई'

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर तंज कसते हुए इमरान मसूद ने बिहार का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "आप बिहार गए, पांच सीटें जीत गए, वहां बीजेपी की सरकार बन गई. अब आप यहां यूपी में चुनाव लड़ेंगे, बताइए किसको फायदा होगा?"

उनका सवाल साफ था कि अगर दोनों नेता यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा. इमरान मसूद ने इसी बात को लेकर गठबंधन की राजनीति पर निशाना साधा.

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'बुलडोजर चलाने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे या पीड़ितों को?'

इमरान मसूद ने अपनी बात में बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? उन लोगों को जो बुलडोजर चलाते हैं या फिर उन परिवारों को जिनके घर गिराए जाते हैं? उनका कहना है कि अगर ऐसी राजनीति से बुलडोजर चलाने वालों को नुकसान पहुंचता है, तब इस पर बात की जा सकती है. इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि आखिर इस तरह के चुनावी गठबंधन से किसका राजनीतिक नुकसान होगा.

इमरान मसूद की पूरी टिप्पणी का केंद्र यही सवाल रहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसका होगा, इसका फैसला जनता करेगी.

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