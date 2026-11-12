'कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा, वे कर लें जो करना है', आतंकियों को फारूक अब्दुल्ला की दो टूक

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है और इसे खत्म करने के लिए रास्ता तलाशना चाहिए. उन्होंने कहा कि आतंकवाद कभी कामयाब नहीं हो सकता. अगर आतंकियों को लगता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर वे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो उन्हें इस गलतफहमी से बाहर निकलना चाहिए.

और पढ़ें

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "अफसोस है कि जो दिल्ली में रोज चिल्लाते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद अभी भी है. इस आतंकवाद को खत्म करने के रास्ते निकालने चाहिए."

यह भी पढ़ें: मेटल जैकेट भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने, कुलगाम अटैक पर बड़ा खुलासा

फारुक अब्दुल्ला ने आगे कहा, "आतंकवाद है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है. कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा. वे कर लें जो उन्हें करना है." फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद से कश्मीर को हासिल करने की उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी.

कुलगाम में CRPF नाका पार्टी पर हुआ था हमला

कुलगाम में CRPF की नाका पार्टी पर आतंकियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की थी. हमले में तीन CRPF जवान घायल हुए थे. शुरुआती जांच में कम से कम तीन आतंकियों के शामिल होने की आशंका जताई गई थी, जिनमें दो विदेशी आतंकी हो सकते हैं. हालांकि, बाद में सामने आए जांच इनपुट के मुताबिक, मौके पर एक ही शूटर ने फायरिंग की थी. वह बंद दुकानों की कतार से पैदल आया और करीब 50 से 60 मीटर की दूरी से जवानों पर गोलियां चलाईं. फायरिंग के बाद वह बाइक से फरार हुआ. जांच एजेंसियों को शक है कि भागने में दूसरे आतंकियों ने उसकी मदद की.

Advertisement

हमले की जगह CRPF की 46वीं बटालियन के कैंप से करीब 100 मीटर दूर थी. सुरक्षा एजेंसियां CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं. जांच में लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क और स्थानीय मददगारों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. लश्कर के तीन संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की जा रही है. एजेंसियों को शक है कि हमले में स्थानीय मददगारों ने रेकी, पनाह और लॉजिस्टिक सहायता दी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: किश्तवाड़ से कुलगाम तक सुरक्षाबलों का मेगा एक्शन, घाटी में आतंकवाद को कुचलने का मिशन

आतंकियों की तलाश में संयुक्त सर्च ऑपरेशन

हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना ने कई इलाकों में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है. सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की पहचान, उनके मददगारों और फरार होने के रास्ते का पता लगाने में जुटी हैं. खुफिया एजेंसियों को दिवाली के आसपास संभावित हमले को लेकर पहले से सामान्य इनपुट मिले थे. सर्दियां शुरू होने से पहले ऊंचाई वाले इलाकों से आतंकियों के निचले क्षेत्रों में आने की आशंका भी जताई गई है. शुरुआती इनपुट में पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर्स के निर्देश पर हमले की आशंका जताई गई है, हालांकि पूरी साजिश और विदेशी आतंकियों की भूमिका की जांच अभी जारी है.

---- समाप्त ----