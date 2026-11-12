'आज आखिरी बार प्यार से बात कर लो...', कानपुर में गर्लफ्रेंड के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल से कूदा आशिक

कानपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गिरने के बाद मौत हो गई. युवक ने युवती के सामने ही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. घटना सर्वोदय नगर इलाके की है.

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बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार को दोनों की मुलाकात हुई थी. इस दौरान युवती वहां से जाने लगी तो युवक ने उसे रोकने की कोशिश की. उसने आखिरी बार प्यार से बात करने की बात कही. इसके बावजूद युवती के जाने के दौरान युवक दूसरी मंजिल पर पहुंचा और नीचे छलांग लगा दी.

घटना के बाद कॉम्प्लेक्स में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया. युवक के साथ आए दोस्त और युवती उसे लेकर रीजेंसी अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

सऊदी अरब से लौटने के बाद भी संपर्क में थी युवती

चमनगंज निवासी रियाज अली का 35 वर्षीय बेटा सिकंदर करीब एक साल पहले सऊदी अरब से वापस आया था. उसके परिवार के दो भाई अभी भी सऊदी अरब में रहते हैं. सिकंदर का गीता नगर के पास एक अस्पताल में काम करने वाली युवती से कई वर्षों से परिचय और प्रेम संबंध था.

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उसके दोस्त राजा के मुताबिक, विदेश में रहने के दौरान भी सिकंदर युवती से फोन पर बातचीत करता था. हालांकि, बीते कुछ समय से दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई थी.युवती ने उससे बातचीत कम कर दी थी। इसी बात को लेकर सिकंदर परेशान रहता था.

दोस्तों के साथ पहुंचा था मिलने

मंगलवार को सिकंदर ने युवती को सर्वोदय नगर स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने के लिए बुलाया था. वह अपने चचेरे भाई शीबू और दोस्त आसिफ के साथ वहां पहुंचा था. दोस्त के मुताबिक, युवती के आने से पहले सिकंदर ने नशे की कोई गोली खा ली थी. उसकी बातचीत और व्यवहार भी सामान्य नहीं लग रहा था.

मुलाकात के दौरान युवती ने वहां से जाने का फैसला किया. सिकंदर उसके पीछे दूसरी मंजिल पर फूड कोर्ट की तरफ चला गया. इस बीच उसने अपना मोबाइल फोन और घड़ी युवती को दे दी. तभी दोस्त राजा के मोबाइल पर कॉल आ गई और वह बातचीत में व्यस्त हो गया.

कुछ ही देर बाद सिकंदर के नीचे गिरने की जानकारी मिली. युवती के शोर मचाने पर दोस्त मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए. हालांकि, उसकी जान नहीं बच सकी.

पुलिस दोस्तों और परिजनों से जुटा रही जानकारी

काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में दोस्तों ने बताया है कि सिकंदर पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. परिजनों और दोस्तों से भी जानकारी ली जा रही है.

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