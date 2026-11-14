16 की उम्र में बनाई AI कंपनी, पिता को देता है 2 लाख सैलरी, कौन हैं केरल का ये Gen Z?

जेन जी क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड और कारोबार तक, हर फील्ड में अपनी पहचान बना रही है. इस पीढ़ी के युवा न सिर्फ अपने पसंदीदा फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि छोटी उम्र में ही ऐसे काम कर रहे हैं, जिनके बारे में अक्सर बड़े लोग भी सोच नहीं पाते जिस उम्र में ज्यादातर लोगों को ये समझने में भी वक्त लगता है कि उन्हें आगे चलकर कौन-सा करियर चुनना है, उसी उम्र में केरल के एक 16 साल के लड़के ने अपना AI स्टार्टअप शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उसने अपने इस काम के जरिए अपने पिता को भी नौकरी दे दी.

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महज 12 की उम्र में बना दिया रोबोट

9 साल के उम्र में राउल जॉन अजू ने अपने आप ही AI सीखना शुरू कर दिया था. 12 की उम्र में जॉन ने पहला रोबोट बनाया. और 16 की उम्र में आते-आते उन्होंने 12वीं की पढ़ाई करते हुए अपनी AI की कंपनी खोल ली. और अब को अपने स्टार्टअप में 15 लोगों की टीम लीड करते है और 15 से ज्यादा AI टूल्स को डेवलप कर चुके हैं.

पिता को हायर कर दे जॉन दे रहे 2 लाख की सैलरी

मात्र 16 साल की उम्र में किसी भी बेटे के लिए अपने ही पिता को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय हायर करना और 2 लाख सैलरी देना बहुतों के लिए सपने की तरह है. लेकिन ये जॉन अजू की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है कि उन्होंने कितने AI टूल बनाए है या किन लोगों को ट्रेन किया है या वो कितने बड़े मंचों पर जा चुके है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि इतना कुछ इतनी कम उम्र में करने के बाद भी उन्हें ये मालूम है कि अभी बहुत सी ऐसी चीजें है जो वो अकेले नहीं सीख सकते.

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जॉन की जिंदगी में रही पिता अजू की अहम भूमिका

जॉन की इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और खास हिस्सा ये है कि महज 16 साल की उम्र में वो सिर्फ अपनी कंपनी नहीं चला रहे, बल्कि अपने पिता को भी नौकरी दे रहे हैं. उनके पिता अजू जोसेफ को अमेजन, अडोबी, विपरो और IBM जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने का कई सालों का अनुभव रहा.

जॉन का मानना है कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझने के लिए सिर्फ फोन से सीखना काफी नहीं है. इसके लिए ऐसे व्यक्ति का साथ जरूरी है, जिसे इस फील्ड में काम करने का लंबा अनुभव हो. यही वजह है कि उसने अपने पिता को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया. जॉन मजाक में ये भी कहते है कि कंपनी में पिता के होने से उनकी मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है.

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केरल से UN तक पहुंचा सफर

जॉन का सफर अब केरल में उनके स्कूल और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रह गया है. AI के फील्ड में उसके काम ने उसे टेक्नोलॉजी, शिक्षा और सरकारी सेवाओं से जुड़ी कई अहम चर्चाओं का हिस्सा बनाया है. केरल और दुबई में शुरू की गई कुछ पहलों में भी उसका योगदान रहा है.

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साल 2026 में नई दिल्ली में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भी जॉन ने हिस्सा लिया. यहां उसने संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से आयोजित बच्चों की सुरक्षा और AI से जुड़े एक सेशन में हिस्सा लिया और कार्यक्रम की शुरुआत में अपना भाषण दिया. इस दौरान उनकी मुलाकात UN के विशेष दूत अमनदीप गिल से हुई. इसके अलावा, उन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी बातचीत करने का मौका मिला.

राउल जॉन अजू की कहानी सिर्फ 16 साल की उम्र में करोड़ों के बिजनेस या AI की दुनिया में पहचान बनाने तक सीमित नहीं है. उसका सफर दिखाता है कि किसी काम को शुरू करने के लिए उम्र या डिग्री का इंतजार करना जरूरी नहीं है. महज 9 साल की उम्र में AI सीखना शुरू करने वाला राउल आज 15 से ज्यादा AI टूल बना चुके हैं और करीब 5 लाख लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं. वो मानते हैं कि नंबर और डिग्री से ज्यादा जरूरी नई चीजें सीखने, सवाल पूछने और कुछ नया बनाने की कोशिश करना है. उनकी कहानी जेन जी के उन युवाओं के लिए एक मिसाल है, जो अपने आइडिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं.

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