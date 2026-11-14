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कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा, स्कूल की दीवार गिरने से तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत

कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ड्रगमुल्ला इलाके में शनिवार को स्कूल की दीवार का एक हिस्सा गिरने से तीसरी कक्षा की छात्रा गाजिया परवाइज की मौत हो गई. हादसा लंच ब्रेक के दौरान हुआ, जब छात्रा स्कूल परिसर में मौजूद थी.

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कुपवाड़ा में स्कूल की दीवार गिरने से तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत, जांच शुरू.(Photo-ITG)
कुपवाड़ा में स्कूल की दीवार गिरने से तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत, जांच शुरू.(Photo-ITG)

कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ड्रगमुल्ला इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां स्कूल की दीवार का एक हिस्सा अचानक गिरने से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ, जब स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा था. अचानक हुई इस घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मृतक छात्रा की पहचान गाजिया परवाइज के रूप में हुई है. वह परवाइज अहमद नजर की बेटी थी. अधिकारियों के मुताबिक, छात्रा स्कूल परिसर में मौजूद थी. इसी दौरान अचानक स्कूल की दीवार का एक हिस्सा ढह गया और छात्रा उसके नीचे आ गई. दीवार का हिस्सा छात्रा के ऊपर गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं.

हादसे के बाद छात्रा को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. परिजन और अन्य लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. छात्रा की मौत की खबर सामने आने के बाद इलाके में चिंता और दुख का माहौल है.

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हादसे की जांच जारी है 

घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है. अधिकारियों की ओर से हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल परिसर में दीवार का हिस्सा अचानक किन परिस्थितियों में गिरा और इस हादसे की वजह क्या रही. फिलहाल अधिकारियों की जांच जारी है. इस घटना ने स्कूल परिसर में मौजूद छात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले की परिस्थितियों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही दीवार गिरने की वजह से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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