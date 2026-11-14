मीठा खाने के बाद बढ़ गया है शुगर लेवल? घबराएं नहीं, डॉक्टर से जानें इसे कंट्रोल करने के तरीके

दिवाली के बाद से ही कई लोगों ने जमकर मिठाई खाई है. जिन लोगों को डायबिटीज है उन्होंने ने भी काफी मीठा चखा है. अब जब ये लोग अपना शुगर लेवल चेक कर रहे हैं तो ये बढ़ा हुआ आ रहा है. ऐसे में कुछ लोग घबरा जाते हैं और तुरंत शुगर कम करने के उपाय तलाशने लगते हैं. कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खों के भरोसे बैठ जाते हैं. लेकिन क्या मीठा खाने के बाद शुगर बढ़ना सामान्य है? अगर ब्लड शुगर बढ़ गया है तो उसे वापस कंट्रोल में कैसे लाएं?

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अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन (ADA) के मुताबिक, डायबिटीज से पीड़ित लोगों में खाने के 1-2 घंटे बाद ब्लड शुगर 180 mg/dL से कम होना चाहिए. वहीं, नॉर्मल लोगों में ये लेवल 140 mg/dL से ज्यादा नहीं हो, लेकिन अगर लेवल इससे अधिक है तो फिर इसको बढ़ा हुआ शुगर माना जाता है. इसको कम करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं.

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शुगर बढ़ जाए तो तुरंत क्या करें?

इस बारे में राजीव गांधी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अजीत जैन ने बताया है. वह कहते हैं कि अगर मीठा खाने के बाद शुगर बढ़ गया है तो सबसे पहले घबराएं नहीं. पर्याप्त मात्रा में सादा पानी पीते रहें. पानी शरीर में होने वाले सामान्य कामकाज में मदद करता है, लेकिन यह शुगर कम करने की दवा नहीं है. अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं और डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो हल्की वॉक कर सकते हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा शुगर होने, तबीयत खराब होने की आशंका में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए.

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आपकी जो दवाएं चल रही हैं या जो इंसुलिन है उसको लेते रहे, लेकिन खुद से इसकी डोज न बढ़ाएं. अगर ये सब करने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है या 200 mg/dL से ज्यादा हो जा रहा है तो फिर डॉक्टर से दिखाएं. इस मामले में लापरवाही न करें.

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शुगर कंट्रोल रखने के लिए खानपान में क्या बदलाव करें?

अगर दिवाली के दौरान अधिक मिठाई खा ली है तो अब इससे परहेज करें. मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस और ज्यादा चीनी वाली चीजों को न खाएं . अपने खाने में हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और फाइबर वाली चीजें शामिल करें. एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय संतुलित मात्रा में भोजन करें. फल खा सकते हैं, लेकिन जूस के बजाय साबुत फल खाना बेहतर है.

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