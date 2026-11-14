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Amitabh Bachchan Jalsa Home: अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' पर विवाद, भाभी रमोला बच्चन ने उठाए सवाल, दी चुनौती

एक्टर अमिताभ बच्चन का जुहू स्थित बंगला, 'जलसा', पारिवारिक संपत्ति विवाद के केंद्र में है. उनकी भाभी रमोला बच्चन ने 1993 की उस 'गिफ्ट डीड' को चुनौती दी है, जिसके जरिए यह संपत्ति जया बच्चन के नाम कर दी गई थी.

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विवादों में अमिताभ बच्चन का घर (Credit: PTI, Instagram/@ramolabachchan)
विवादों में अमिताभ बच्चन का घर (Credit: PTI, Instagram/@ramolabachchan)

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' को लेकर परिवार में संपत्ति विवाद सामने आया है. उनकी भाभी, रमोला बच्चन ने 1993 की एक 'गिफ्ट डीड' को चुनौती दी है, जिसके जरिए इस संपत्ति का मालिकाना हक जया बच्चन को ट्रांसफर कर दिया गया था. रमोला का दावा है कि यह लेन-देन उनकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ था.

यह शिकायत अंधेरी स्थित 'डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज' के कार्यालय तक पहुंच गई है, जहां मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब 'जलसा' वह जगह बनी हुई है, जहां अमिताभ बच्चन अपने फैंस से मिलते हैं, जिसमें उनका लंबे समय से चला आ रहा 'संडे दर्शन' भी शामिल है.

आखिर क्या है पूरा विवाद?
'मुंबई मिरर' के अनुसार, अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला ने पिछले सात महीनों में पंजीकरण अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं. उनका दावा है कि 'गिफ्ट डीड' के जरिए जया को मालिकाना हक ट्रांसफर किए जाने से पहले, यह संपत्ति मूल रूप से उनके (रमोला के) नाम पर रजिस्टर्ड थी.

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'कपोल हाउसिंग सोसाइटी' के रिकॉर्ड में जया बच्चन को ही मालिक बताया गया है. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के 'प्रॉपर्टी कार्ड' में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है. बताया जा रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड में रमोला का नाम हटाकर वहां जया का नाम दर्ज करने की कोशिशों के बाद यह विवाद फिर से गहरा गया है.

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रमोला ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि 1993 का वह दस्तावेज कैसे तैयार किया गया था? उनकी शिकायतों के अनुसार, उस समय 'गिफ्ट डीड' को बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए एक सादे कागज पर तैयार किया गया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं थे.

इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की 'अभय योजना' के तहत इस दस्तावेज के बाद में हुए पंजीकरण और उसे नियमित (रेगुलराइज) किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं.

डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की और बताया कि मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. संबंधित पक्षों से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.

खबरों के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जबकि जया बच्चन से संपर्क नहीं हो सका. अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे परिवार का आंतरिक मामला बताया. अधिकारियों ने अभी तक विवादित दस्तावेजों और मालिकाना हक के दावों की वैधता तय नहीं की है.

'जलसा' के बाहर इकट्ठा होते फैंस
8 नवंबर को अमिताभ बच्चन ने अपना 'संडे दर्शन' जारी रखा. उन्होंने 'जलसा' के बाहर इकट्ठा हुए प्रशंसकों से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं. 84 वर्षीय एक्टर ने उस बुलेटप्रूफ ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया, जिसे पिछले रविवार को उनके आस-पास लगाया गया था.

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इस दौरान उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता बंटी वालिया भी मौजूद थे. जब वे अपने प्रशंसकों का अभिवादन कर रहे थे, तब इन दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी. मुंबई के मेयर को भेजे गए एक धमकी भरे पत्र में शहर की कई अन्य हस्तियों के साथ अमिताभ बच्चन का भी नाम था, जिसके बाद यह उनका दूसरा 'संडे दर्शन' था.
 

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