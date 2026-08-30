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Haldi Face Mask: चेहरे पर चाहिए पार्लर जैसा निखार? ट्राई करें हल्दी का यह फेस मास्क

Haldi Face Mask: सोशल मीडिया पर वायरल हल्दी फेस मास्क में हल्दी, शहद और गुलाब जल का इस्तेमाल होता है जो स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है. हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले स्किन टाइप और इससे होने वाले एलर्जी का ध्यान रखना जरूरी है.

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हल्दी का ये DIY फेस मास्क (Photo-ITG)
हल्दी का ये DIY फेस मास्क (Photo-ITG)

Haldi Face Mask: आजकल सोशल मीडिया पर स्किन केयर से जुड़े कई तरह के DIY नुस्खे वायरल होते रहते हैं. इन्हीं में से एक है हल्दी का DIY फेस मास्क. इसे बनाने के लिए हल्दी, शहद और गुलाब जल जैसी आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. दावा किया जाता है कि इसे चेहरे पर लगाने से स्किन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आ सकती है.

हल्दी का इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से खाने के साथ-साथ त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता रहा है. हालांकि, किसी चीज का नेचुरल होना यह गारंटी नहीं देता कि वह हर किसी की स्किन के लिए सेफ हो ही. इसलिए इस वायरल फेस मास्क को इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

क्या है वायरल हल्दी फेस मास्क?

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सोशल मीडिया पर वायरल इस DIY फेस मास्क में आमतौर पर भुनी हुई हल्दी, शहद और गुलाब जल मिलाया जाता है. इसे चेहरे पर लगभग 15 मिनट तक लगाकर रखने के बाद गुनगुने पानी से धोने की सलाह दी जाती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 चम्मच हल्दी
1 चम्मच शहद
1-2 चम्मच गुलाब जल

कैसे बनाएं वायरल हल्दी फेस मास्क?

सबसे पहले हल्दी को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. अब इसमें शहद मिलाएं. इसके बाद धीरे-धीरे गुलाब जल डालते हुए इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए.

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चेहरे को साफ करने के बाद इस मिश्रण की पतली परत लगाएं. इसे आंखों और होंठों के आसपास लगाने से बचें. करीब 10-15 मिनट बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें. इसे रातभर चेहरे पर लगाकर न छोड़ें.

क्या हैं इसके फायदे?

1. लालिमा और सूजन में मिल सकती है राहत

हल्दी में करक्यूमिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इसी वजह से स्किन केयर में हल्दी को लेकर काफी रुचि है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हल्दी रोसैसिया, एक्जिमा या किसी अन्य त्वचा रोग का इलाज कर सकती है.

2. डल स्किन को मिल सकता है ग्लो

शहद और गुलाब जल के साथ तैयार यह मास्क त्वचा को कुछ समय के लिए मुलायम और हाइड्रेटेड महसूस करा सकता है. इससे चेहरा थोड़ा फ्रेश और ग्लोइंग नजर आ सकता है. हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग हो सकता है.

3. हल्दी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट गुण

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं. इसी वजह से स्किन केयर में हल्दी को लेकर रिसर्च की जा रही है.

किन लोगों को रखना चाहिए खास ध्यान?

  • अगर आपकी स्किन सेंसिटिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव या एक्जिमा की समस्या वाली है तो बिना सोचे इस DIY मास्क को चेहरे पर न लगाएं. किसी भी नए स्किन केयर प्रोडक्ट या घरेलू नुस्खे को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
  • अगर लगाने के बाद स्किन पर खुजली, जलन या चुभन महसूस हो तो तुरंत इसे धो दें. कटे या छिले हुए हिस्से, हाल ही में एक्सफोलिएट की गई त्वचा या पहले से इरिटेटेड स्किन पर इसे लगाने से बचें.
  • एक और बात का ध्यान रखें कि हल्दी चेहरे और कपड़ों पर पीले दाग छोड़ सकती है. इसलिए इसे लगाते समय कपड़ों का भी ध्यान रखें.
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