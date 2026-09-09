Karonda-Mirch Achar: आम-नींबू छोड़िए, सौंफ डालकर बनाएं करौंदे-मिर्ची का चटपटा अचार, रोटी-पराठे संग लगेगा टेस्टी

बरसात और गर्मी के मौसम में मिलने वाला करौंदा न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन इसका सीजन बहुत कम समय के लिए आता है. ऐसे में अगर आप भी पूरे साल इसके खट्टे-मीठे और चटपटे स्वाद का मजा लेना चाहते हैं तो करौंदे का अचार सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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सही तरीके से बनाया और स्टोर किया जाए, तो यह अचार सालभर तक बिल्कुल खराब नहीं होता. आइए जानते हैं पारंपरिक तरीके से करौंदे का अचार बनाने की आसान रेसिपी और इसे लंबे समय तक फ्रेश रखने के खास सीक्रेट्स.

सामग्री:

करौंदा - 250 ग्राम (धोकर, सुखाकर दो टुकड़ों में कटा हुआ)

सरसों का तेल - 1/2 कप

सौंफ (दरदरी पिसी) - 2 बड़े चम्मच

राई/पीली सरसों (पिसी हुई) - 2 बड़े चम्मच

मेथी दाना (हल्का भना और कुटा) - 1 छोटा चम्मच

कलौंजी (मंगरैल) - 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - 1 बड़ा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - 1 बड़ा चम्मच

हींग - 1/2 छोटा चम्मच

नमक - 2 बड़े चम्मच (या स्वादानुसार, अचार में नमक थोड़ा ज्यादा लगता है)

बनाने की विधि:

करौंदे को अच्छी तरह धोकर सूती कपड़े से पोंछ लें. इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए. अब इन्हें दो भागों में काट लें और यदि बीज ज्यादा सख्त हों तो उन्हें निकाल दें. काटने के बाद धूप में 2 से 3 घंटे के लिए फैला दें ताकि बची हुई नमी भी सूख जाए.

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एक कढ़ाई में सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करें. फिर गैस बंद कर दें और तेल को हल्का गुनगुना होने दें.

गुनगुने तेल में हींग डालें, फिर सौंफ, राई, मेथी दाना, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर मिलाएं.

अब इस मसालेदार तेल में सूखे हुए करौंदे डालकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हर टुकड़े पर मसाले की कोटिंग हो जाए.

तैयार अचार को एक सूखे और कांच के जार में भरें. 3-4 दिनों तक जार के मुंह पर सूती कपड़ा बांधकर धूप दिखाएं.

सालभर सुरक्षित रखने के 5 जरूरी टिप्स:

अचार बनाते और निकालते समय बर्तन, चम्मच और हाथ पूरी तरह सूखे होने चाहिए.

अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए जार में तेल इतना डालें कि करौंदे पूरी तरह तेल में डूबे रहें.

अचार को हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के सूखे बर्तनों में ही स्टोर करें. प्लास्टिक के डिब्बे इस्तेमाल करने से बचें.

शुरुआत के 4-5 दिन रोजाना धूप दिखाने से अचार में फंगस लगने का खतरा खत्म हो जाता है.

अगर आप तेल कम रखना चाहते हैं तो 1 से 2 बड़े चम्मच सफेद सिरका मिला दें. यह नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है.

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