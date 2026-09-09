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सत्य निकेतन केस: AAP के आरोपों पर भड़के BJP विधायक अनिल शर्मा, सौरभ भारद्वाज को नोटिस भेजने की चेतावनी

बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने सत्य निकेतन मामले में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी इमारत ग्राउंड प्लस तीन मंजिल की है और परिवार की चारों संपत्तियां वैध दस्तावेजों के साथ हैं. उन्होंने सौरभ भारद्वाज को कानूनी नोटिस भेजने की बात कही.

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इमारत हादसे में पांच बच्चों और दो मजदूरों की मौत पर अनिल शर्मा ने दुख जताया. (Photo- Social Media)
इमारत हादसे में पांच बच्चों और दो मजदूरों की मौत पर अनिल शर्मा ने दुख जताया. (Photo- Social Media)

सत्य निकेतन में हुए हालिया इमारत हादसे और अवैध निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने अपनी संपत्तियों और इमारत को लेकर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया. अनिल शर्मा ने कहा कि उनकी इमारत नियमों के मुताबिक है और उनके पास संपत्तियों से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं.

अनिल शर्मा ने कहा कि AAP नेताओं की ओर से जिस इमारत को पांच मंजिला बताया जा रहा है, वह वास्तव में ग्राउंड फ्लोर प्लस तीन मंजिल की इमारत है. इसमें स्टिल पार्किंग भी है. इसे पांच मंजिला बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने AAP नेताओं से अपने आरोप वापस लेने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर वह मानहानि का मुकदमा करेंगे.

चार संपत्तियों को लेकर भी दी सफाई

बीजेपी विधायक ने कहा कि गांव वाले इलाके में उनके परिवार की चार संपत्तियां हैं. इनमें से किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है. उन्होंने दावा किया कि सभी संपत्तियां उनके परिवार के नाम उचित रजिस्ट्री और दूसरे वैध दस्तावेजों के साथ दर्ज हैं.

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अनिल शर्मा के मुताबिक, ये संपत्तियां पैतृक हैं. उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को उन्होंने न तो खरीदा है और न ही किसी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है. जमीन की रजिस्ट्री, सेल डीड और नक्शे समेत सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं. संपत्तियों को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी. लोकायुक्त में वर्ष 2011 में की गई शिकायत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जांच के बाद आरोपों को निराधार पाया गया था और मामला बंद कर दिया गया था.

सौरभ भारद्वाज को कानूनी नोटिस भेजने की बात

अनिल शर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उनकी संपत्ति को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वे गलत हैं. विधायक ने कहा कि वह सौरभ भारद्वाज को कानूनी नोटिस भेज रहे हैं.

इमारत हादसे में पांच बच्चों और दो मजदूरों की मौत पर अनिल शर्मा ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया और पांच बच्चों को सुरक्षित बचाया गया.

उन्होंने कहा कि हादसे के बाद सरकार ने पीजी, कोचिंग सेंटर और बच्चों से जुड़े दूसरे संस्थानों की जांच शुरू कर दी है. जिन इमारतों के पास संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं होगा या जो जांच में असुरक्षित पाई जाएंगी, उन्हें सील या ध्वस्त किया जाएगा.

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उन्होंने बताया कि हादसे के मामले में मकान मालिक, ठेकेदार और पीजी संचालक को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा संबंधित एमसीडी अधिकारियों और एक आईएएस अधिकारी को भी निलंबित किया गया है.

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