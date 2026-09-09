scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट को मिल सकती है हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली की बिजली कंपनियों की CAG ऑडिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ऑडिट का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहा कि CAG ऑडिट की नियुक्ति पर APTEL को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं था. रेगुलेटरी एसेट्स और ऑडिट को आपस में जुड़ा बताते हुए कोर्ट ने मामले को अहम माना.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी एसेट्स के लिक्विडेशन और ऑडिट का मुद्दा आपस में जुड़ा हुआ है. (File photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी एसेट्स के लिक्विडेशन और ऑडिट का मुद्दा आपस में जुड़ा हुआ है. (File photo: ITG)

दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों की CAG से ऑडिट कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब इसके रास्ते खुलने की उम्मीद बढ़ गई है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए कहा कि CAG द्वारा ऑडिट के लिए नियुक्ति के मामले में APTEL को टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इतनी सख्त और गहन ऑडिट किसी निजी संस्था के जरिए कराए जाने की परिकल्पना नहीं की जा सकती. कोर्ट की इन टिप्पणियों को दिल्ली की बिजली कंपनियों की CAG ऑडिट की मांग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रेगुलेटरी एसेट्स का मुद्दा भी जुड़ा

सम्बंधित ख़बरें

The Supreme Court of India
पत्नी को 'सेक्स स्लेव' बनाकर रखा? पति पर केस चलेगा या नहीं SC करेगा फैसला
akriti chaudhary nsa detention case
नोएडा में आकृति पर NSA रद्द करने के फैसले को SC में चुनौती देगी यूपी सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा DM से जवाब तलब किया है. (File photo: PTI)
'हिम्मत कैसे हुई...', CJP प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट को नोटिस भेजने पर SC नाराज
राहुल गांधी के खिलाफ जल्द सुनवाई की अर्जी पर सीजेआई ने टिप्पणी की है (Photo: ITG)
‘राहुल गांधी VVIP नहीं...’, SC में दलील; CJI बोले- सभी के लिए समान प्रक्रिया
पार्श्वनाथ के हजारों होमबायर्स को कब मिलेगा घर?
लाखों लेकर भी नहीं दिया घर, पार्श्वनाथ का प्रस्ताव SC ने किया खारिज

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी एसेट्स के लिक्विडेशन और ऑडिट का मुद्दा आपस में जुड़ा हुआ है. रेगुलेटरी एसेट्स का सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ता है और यह मामला हजारों करोड़ रुपये से जुड़ा हुआ है.

दिल्ली सरकार के पावर मंत्री आशीष सूद ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिल्ली की जनता की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लंबे समय से बिजली कंपनियों की CAG ऑडिट की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रही है.

Advertisement

आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार बिजली कंपनियों की ऑडिट नहीं कराना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली की जनता से इसका वादा किया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि अब बिजली कंपनियों की CAG ऑडिट होगी और इसका फायदा दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा.

उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली की जनता पर रेगुलेटरी एसेट्स का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी.

'निजी संस्था से नहीं, CAG से हो ऑडिट'

पावर एक्सपर्ट वीएस वोहरा ने कहा कि यह ऑडिट CAG द्वारा किया जाना था, न कि किसी निजी संस्था के जरिए. उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की प्रथम दृष्टया टिप्पणियां इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण हैं.

उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी एसेट्स का मुद्दा सीधे बिजली उपभोक्ताओं और हजारों करोड़ रुपये से जुड़ा है. ऐसे में वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए विश्वसनीय, स्वतंत्र और प्रामाणिक CAG ऑडिट जरूरी है.

उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि रेगुलेटरी एसेट्स की वास्तविक स्थिति क्या है और इसका बिजली उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ रहा है. उनके मुताबिक यह सिर्फ हिसाब-किताब का मामला नहीं है, बल्कि जनता के पैसे और उपभोक्ता हित से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दुकान बड़ी करने के चक्कर में गिरी पूरी इमारत... सत्य निकेतन हादसे में पुलिस का बड़ा खुलासा |
    मुस्लिम भाईचारे की आड़ में PAK का 'डबल गेम' बेनकाब, देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    सेल्फी लेते समय 50 फीट गहरी खाई में गिरी BSc की छात्रा, लोग बनाते रहे वीडियो, होमगार्ड ने बचाई जान |
    गल्फ में ईरान-अमेरिका की भीषण लड़ाई, 15 जहाज डूबे, लाखों बैरल तेल जला |
    सत्य निकेतन केस: AAP के आरोपों पर भड़के BJP विधायक अनिल शर्मा, सौरभ भारद्वाज को नोटिस भेजने की चेतावनी |
    खबरदार: दिल्ली में MCD का एक्शन, भ्रष्टाचार की कहानी आई सामने |
    T20 Rankings में ईशान किशन का जलवा, 910 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर |
    गुजरात: गांधीनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 10 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका |
    'सबक सिखाना चाहते थे, पता नहीं था...', बोले मणिपुरी म्यूजिशियन के हत्यारोपी |
    बाघिन महक बनेगी वैज्ञानिक रिसर्च का विषय, DNA की होगी जांच
    Advertisement