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'सबक सिखाना चाहते थे, नहीं पता था कि...', बोले- मणिपुरी म्यूजिशियन के हत्यारोपी

दिल्ली के किलोकरी में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में नई जानकारी प्राप्त की है. आरोपियों ने बताया कि वे घर के बाहर शोर-शराबे का विरोध करने पर विक्रम सिंह को सबक सिखाना चाहते थे.

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मणिपुर के म्यूजिशियन चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या से दिल्ली में रहने वाले मणिपुरी समुदाय में डर का माहौल है
मणिपुर के म्यूजिशियन चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या से दिल्ली में रहने वाले मणिपुरी समुदाय में डर का माहौल है

दिल्ली के किलोकरी में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस की जांच में नई जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे घर के बाहर शोर-शराबे का विरोध करने पर विक्रम सिंह को पीटकर 'सबक सिखाना' चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मारपीट में उनकी जान चली जाएगी.

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि 54 वर्षीय विक्रम सिंह ने किलोकरी स्थित अपने घर के बाहर हो रहे शोर-शराबे पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विक्रम सिंह ने इससे पहले भी कुछ मौकों पर पास के ढाबे के मालिक से वहां जुटने वाले लोगों के शोर-शराबे की शिकायत की थी. हालांकि, इस संबंध में उन्होंने पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी थी. यह ढाबा करीब आधी रात तक खुला रहता था और आसपास के इलाकों से ग्राहक तथा नजदीक रहने वाले छात्र भी यहां आते थे.

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नस्लीय एंगल की भी जांच कर रही पुलिस

पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इसमें यह भी देखा जा रहा है कि घटना के पीछे कोई नस्लीय एंगल तो नहीं था. पुलिस सूत्र के मुताबिक, अब तक की जांच में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि झगड़े के दौरान विक्रम सिंह के खिलाफ किसी नस्लीय टिप्पणी या अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था.

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विक्रम सिंह के बेटे की शिकायत पर सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(2) के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे उनकी चोटों की सही प्रकृति का पता चल सके. शुरुआती तौर पर आशंका है कि अंदरूनी चोटों के कारण उनकी मौत हुई.

 

बेटे ने पिता को पिटते देखा था!

घटना रविवार रात करीब 11.30 बजे हुई थी. घर के बाहर शोर सुनकर विक्रम सिंह नीचे गए थे. शिकायत के मुताबिक, पिता की आवाज सुनकर उनके बेटे ने दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ लोग उन्हें लात-घूंसों से पीट रहे थे.

इसके बाद विक्रम सिंह ऊपर अपने घर लौट आए, लेकिन उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. उनका 20 वर्षीय बेटा याइफाबा उन्हें होली फैमिली अस्पताल लेकर गया, जहां अगली सुबह करीब 6 बजे उनकी मौत हो गई.

सात गिरफ्तार, एक नाबालिग पकड़ा गया

मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को पकड़ा है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भारत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32), विजय (36) और मन्नू (26) के रूप में हुई है.

पुलिस पास के ढाबे के मालिक की भूमिका और ढाबे के संचालन की भी जांच कर रही है. अभी तक इसके संचालन में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है. पुलिस CCTV फुटेज खंगालने के साथ गवाहों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.

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विक्रम सिंह दो दशक से ज्यादा समय से किलोकरी में रह रहे थे. वह जाने-माने संगीतकार और गिटारिस्ट थे. 1980 के दशक की शुरुआत में वह मणिपुर के रॉक बैंड 'Phoenix' के लीड गिटारिस्ट रहे थे. बाद में उन्होंने दिल्ली में म्यूजिक टीचर और परफॉर्मर के तौर पर काम किया.

Kilokari

गुरुवार को आयोजित होगी श्रद्धांजलि सभा

दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की याद में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी. यह कार्यक्रम 10 सितंबर को नई दिल्ली के जनपथ स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा. जारी किए गए कार्यक्रम के पोस्टर के मुताबिक, श्रद्धांजलि सभा शाम 4 बजे से शुरू होगी. कार्यक्रम में चोंगथम विक्रम सिंह को याद किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी.

पोस्टर पर लिखा गया है, 'Remembering a life gone too soon, and a story that must never be forgotten', यानी 'एक ऐसी जिंदगी को याद करते हुए जो बहुत जल्द चली गई और एक ऐसी कहानी जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए.' इसके साथ ही पोस्टर में 'Forever in our hearts' यानी 'हमेशा हमारे दिलों में' संदेश भी दिया गया है.

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