गुजरात: गांधीनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 10 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका

गुजरात के गांधीनगर में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया. घटना गांधीनगर के कुड़ासन इलाके की है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्लैब गिरने की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मलबे के नीचे 10 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. फायर विभाग की टीमें मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं.

निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब अचानक भरभराकर गिरा

पुलिस के मुताबिक, हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है. गांधीनगर फायर ऑफिस के राजेश पटेल ने बताया कि कुड़ासन इलाके में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा है.

मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी

फायर विभाग की टीमें घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. हादसे में और कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मलबे के नीचे कितने मजदूर फंसे हैं. फायर विभाग की टीमें मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हैं. हादसे से जुड़ी और जानकारी का इंतजार है.

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