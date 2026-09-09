सेल्फी लेते समय 50 फीट गहरी खाई में गिरी BSc की छात्रा, लोग बनाते रहे वीडियो, होमगार्ड ने बचाई जान

हरियाणा के हांसी में ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान किले पर सेल्फी लेना एक छात्रा के लिए मुसीबत बन गया. किले पर सेल्फी ले रही बीएससी की 20 वर्षीय छात्रा अचानक करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी. छात्रा के खाई में गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पास में पतंग उड़ा रहे बच्चों ने उसे गिरते हुए देखा और शोर मचा दिया. देखते ही देखते किले के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने शुरुआत में घायल छात्रा को उठाने की कोशिश नहीं की. छात्रा खून से लथपथ हालत में खाई में पड़ी रही. घटना की जानकारी देने के लिए शोर मचाने वाले बच्चे तुरंत पास की किला बाजार पुलिस चौकी पहुंचे. वहां मौजूद होमगार्ड राजेश को बच्चों ने बताया कि एक लड़की किले से नीचे गिर गई है. सूचना मिलते ही होमगार्ड अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा.

सेल्फी लेते समय अचानक खाई में जा गिरी छात्रा

पुलिस के अनुसार, घायल छात्रा की पहचान गांव सोरखी निवासी 20 वर्षीय अंजलि के रूप में हुई है. अंजलि हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है. वह हांसी के ऐतिहासिक किले पर पहुंची थी. इसी दौरान वह सेल्फी ले रही थी. अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

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किले के ऊपर उस समय कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे. बच्चों ने छात्रा को आमटी तालाब की तरफ गहरी ढलान में गिरते हुए देखा. उन्होंने छात्रा के चिल्लाने की आवाज भी सुनी. इसके बाद बच्चों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. शोर सुनकर मौके पर काफी लोग पहुंच गए. होमगार्ड राजेश के मुताबिक, एक बच्चा किले से उनके पास पहुंचा और बताया कि एक लड़की नीचे गिर गई है. इसके बाद वह अपने अन्य होमगार्ड साथियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि छात्रा करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरी हुई थी.

राजेश ने बताया कि मौके पर करीब सौ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. आरोप है कि इसके बावजूद लोग घायल छात्रा को उठाने के लिए आगे नहीं आए. राजेश के अनुसार, लोगों से बार-बार मदद करने के लिए कहा गया, लेकिन कई लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे. बाद में कुछ लोग मदद के लिए आगे आए. इसके बाद होमगार्ड राजेश ने छात्रा को गोद में उठाया और उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़े. खून से लथपथ छात्रा को तत्काल हांसी के सामान्य अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया.

खाई में गिरने की वजह से छात्रा के गले और बाजू समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. उसकी हालत को देखते हुए हांसी के सामान्य अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हिसार रेफर कर दिया. फिलहाल छात्रा का हिसार में इलाज कराया जा रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. अचानक हुए इस हादसे से परिवार में भी चिंता का माहौल है.

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किले पर अकेली आई थी छात्रा

हांसी के सामान्य अस्पताल में मौजूद पुलिस सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि किले के गार्ड के अनुसार छात्रा अकेली ही किले पर आई थी. हादसे के बाद उसका बैग और चुन्नी किले के ऊपर मिले हैं. फिलहाल पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है और छात्रा को हांसी अस्पताल से हिसार रेफर किया जा चुका है. इस घटना में एक तरफ छात्रा के 50 फीट गहरी खाई में गिरने से उसकी गंभीर चोटों ने लोगों को हैरान किया, वहीं दूसरी तरफ मौके पर मौजूद भीड़ पर मदद के बजाय वीडियो बनाने के आरोप ने भी इस हादसे को चर्चा में ला दिया है.

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