iPhone 17 पर मिलेगा 20 हजार का डिस्काउंट! Flipkart Big Billon Days सेल में कई मॉडल्स मिलेंगे सस्ते

Flipkart की Big Billion Days Sale 2026 शुरू होने से पहले ही iPhone खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है. कंपनी ने iPhone 17 और iPhone 15 की सेल कीमतों का खुलासा कर दिया है. खास बात यह है कि iPhone 17 की कीमत मौजूदा कीमत के मुकाबले करीब 20 हजार रुपये तक कम हो सकती है. हालांकि, इस कीमत के पीछे बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी शामिल हैं.

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Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी. Plus और Black सदस्यों को 8 अक्टूबर से ही अर्ली ऐक्सेस मिलेगा. ऐसे में iPhone खरीदने वालों के लिए यह सेल काफी अहम हो सकती है.

iPhone 17 की कीमत 79,999 रुपये तक

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 17 की डील को लेकर है. Flipkart की लिस्टिंग के मुताबिक 256GB वाला iPhone 17 सेल में 79,999 रुपये की प्रभावी कीमत तक आ सकता है. अभी इसकी लिस्टेड कीमत 99,900 रुपये है. यानी मौजूदा कीमत से करीब 19,901 रुपये तक का अंतर दिखाई देता है.

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लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. 79,999 रुपये हर कस्टमर के लिए सीधी कीमत नहीं है. अलग-अलग ऑफर्स को जोड़ने के बाद यह इफेक्टिव कीमत बनती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17 की बिक्री कीमत 84,999 रुपये रखी गई है और बैंक डिस्काउंट तथा एक्सचेंज बोनस के बाद कीमत 79,999 रुपये तक पहुंच सकती है.

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iPhone 15 भी होगा सस्ता

अगर आपका बजट iPhone 17 तक नहीं जाता है तो iPhone 15 पर भी बड़ी कटौती देखने को मिलेगी. फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के मुताबिक iPhone 15 की इफेक्टिव कीमत 63,999 रुपये तक जा सकती है. इसके लिए बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस जैसी शर्तें लागू होंगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी बिक्री कीमत 67,999 रुपये रखी गई है. इसके ऊपर बैंक डिस्काउंट और मैक्सिमम 3,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस को जोड़ने पर प्रभावी कीमत 63,999 रुपये तक पहुंच सकती है. इसका मतलब है कि पुराने iPhone या दूसरे स्मार्टफोन से अपग्रेड करने वालों के लिए iPhone 15 की कीमत भी काफी नीचे जा सकती है.

iPhone 17 की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है

iPhone 17 की इस डील को समझने के लिए इसकी कीमत में हुए बदलाव को देखना जरूरी है. फोन भारत में 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर आया था. iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च के तुरंत बाद इसकी कीमत बढ़ाकर 99,900 रुपये कर दी गई.

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यही वजह है कि Flipkart की 79,999 रुपये वाली कीमत पहली नजर में बहुत बड़ी छूट जैसी दिखाई देती है. मौजूदा 99,900 रुपये की कीमत से तुलना करें तो करीब 20 हजार रुपये का अंतर है. लेकिन अगर पुराने लॉन्च प्राइस से तुलना करेंगे तो तस्वीर अलग दिखाई देती है.

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यानी ग्राहक को सिर्फ डिस्काउंट प्रतिशत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. यह देखना भी जरूरी है कि फोन की मौजूदा कीमत क्या है और सेल की बताई गई कीमत पाने के लिए कौन-कौन से ऑफर जरूरी हैं.

बैंक कार्ड और एक्सचेंज का भी खेल

Big Billion Days Sale में सिर्फ फोन की कीमत ही कम नहीं होगी. Flipkart अलग-अलग बैंक और भुगतान ऑफर भी दे रहा है. कंपनी की आधिकारिक सेल पेज पर ICICI Bank और Axis Bank कार्ड पर योग्य ट्रांजैक्शन के लिए इंस्टेंट डिस्काउंट की जानकारी दी गई है.

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iPhone 17 और iPhone 15 की डील में एक्सचेंज बोनस भी अहम है. पुराने फोन की कीमत और उसकी कंडीशन के हिसाब से मिलने वाली एक्सचेंज वैल्यू अलग हो सकती है. इसलिए 79,999 या 63,999 रुपये को हर ग्राहक की अंतिम कीमत नहीं माना जा सकता.

यही बात खरीदारों के लिए सबसे जरूरी है. अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए फोन नहीं है या आप संबंधित बैंक ऑफर के लिए पात्र नहीं हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

इस सेल में सिर्फ Apple ही नहीं, बल्कि Samsung, Motorola, Google, Nothing और दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन पर भी ऑफर मिलने वाले हैं. Flipkart ने पहले ही कई स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट की जानकारी देना शुरू कर दिया है.

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