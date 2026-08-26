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Rakshabandhan Special Mithai: घर में नहीं है खोया तो कोई बात नहीं, सिर्फ काजू और चीनी से 10 मिनट में बनाएं शाही काजू रोल

Rakshabandhan Special Mithai: रक्षाबंधन के लिए अब बस दो दिन बचे हैं. अगर आप भी हर बार की तरह इस बार भी बाजार की मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए. बाजार की मिठाई न केवल महंगी बल्कि मिलावटी भी होती हैं. ऐसे में यहां हम आपको केवल 3 चीजों से घर पर काजू रोल की रेसिपी बता रहे हैं.

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ऐसे बनाएं काजू रोल (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं काजू रोल (Photo: ITG)

रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और मिठास का प्रतीक है. इस खास मौके पर बहनें अपने भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए बाजार से तरह-तरह की मिठाइयां लाती हैं, लेकिन त्योहारों के सीजन में मिलावट का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर आप इस रक्षाबंधन पर बिना किसी झंझट के घर पर ही 100% शुद्ध, हाइजीनिक और स्वादिष्ट मिठाई बनाना चाहती हैं तो यहां हम आपको घर पर ही स्वादिष्ट और शुद्ध मिठाई की रेसिपी बता रहे हैं जिसके लिए आपको खोया और चाशनी भी जरूरत नहीं होगी. जी हां इस मिठाई का नाम है काजू रोल.

काजू कतली को आपने खूब खाई होंगी लेकिन यहां हम आपको 3 चीजों से बनने वाले काजू रोल की रेसिपी बता रहे हैं. महज 10 से 12 मिनट में बनने वाला यह काजू रोल खाने में बेहद मलाईदार और बाजार जैसा सॉफ्ट लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सामग्री और सबसे आसान तरीका.

सामग्री (Ingredients)

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काजू - 1 कप (लगभग 150 ग्राम)

मिल्क पाउडर - 1/2 कप (ऑप्शनल)

पिसी हुई चीनी (बूरा) - 1/2 कप

दूध - 2 से 3 बड़े चम्मच (डो गूंथने के लिए)

देसी घी - 1 छोटा चम्मच (हाथों को ग्रीस करने के लिए)

चांदी का वर्क और बारीक कटे पिस्ता - गार्निशिंग के लिए (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका 

सबसे पहले काजू को मिक्सी के जार में डालें और पल्स मोड (रोक-रोक कर) पर पीसकर बारीक पाउडर बना लें. ध्यान रखें कि मिक्सी लगातार न चलाएं, वरना काजू से तेल निकल आएगा और पेस्ट बन जाएगा.

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पिसे हुए काजू पाउडर को एक बारीक छलनी से छान लें ताकि काजू के कोई बड़े टुकड़े न रहें. अब इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1/2 कप पिसी हुई चीनी मिलाएं.

सभी सूखी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स करें. अब इसमें केवल 1-1 चम्मच करके ठंडा उबला हुआ दूध मिलाएं और हल्के हाथों से एक चिकना और सॉफ्ट डो गूंथ लें. दूध बहुत थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि चीनी पिघलकर अपने आप नमी छोड़ती है.

अब डो को दो बराबर भागों में बांट लें. बटर पेपर या साफ प्लास्टिक शीट पर थोड़ा सा देसी घी लगाएं. डो की एक लोई को बटर पेपर पर रखकर हाथों की मदद से बेलन की तरह लंबा और गोल रोल कर लें.

तैयार काजू रोल को बटर पेपर में अच्छे से लपेटकर 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें ताकि रोल थोड़ा सख्त और कटने लायक हो जाए.

20 मिनट बाद रोल को फ्रिज से निकालें. आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क और पिस्ता कतरन लगा सकती हैं. अब एक तेज चाकू की मदद से रोल को 2-2 इंच के छोटे काजू रोल के टुकड़ों में काट लें.

तैयार है आपकी रक्षाबंधन स्पेशल बिना खोया और बिना चाशनी वाली शुद्ध 'काजू रोल'. इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में 10 से 15 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है.

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